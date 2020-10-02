Salgın nedeniyle boş tribünlere oynanan maçlar, futbolcuların motivasyonunu önemli ölçüde etkiliyor. Kulüplerin maddi kaybını söylemeye gerek yok.
Yalnız ülkemizde değil, birçok ülke bu sorunu çözmek için çeşitli formüller üretme çabasında. UEFA’nın aldığı son karar, futbol taraftarlarını sevindirecek şüphesiz.
Gelecek hafta oynanacak milli maçların seyircili oynanmasını kararlaştıran UEFA, kararı yerel yönetimlere bırakmakla birlikte statlara yüzde 30 oranında seyirci alınmasını kararlaştırdı.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 24 Eylül'de oynanan UEFA Süper Kupa maçının seyircili oynanmasını bir test olarak gören UEFA yönetimi, uygulamanın bundan sonraki maçlarda da devam etmesini kararlaştırdı.
Son kararı ülkelerin Sağlık Bakanlığı’na bırakan Avrupa futbolunun yönetiminin aldığı karar elbette taraftarları olduğu kadar kulüpleri de mutlu edecek.
Bazı Avrupa ülkeleri ise çeşitli oranlarda seyircili oynatmayı sürdürüyor. Avusturya yüzde 30, Almanya yüzde 20 oranında seyirci izni verirken, Fransa 5 bin kişi, İtalya ise bin kişilik bir kontenjan tanıyor.
Ülkemizde ise bir süredir tartışılan seyircili oynatma düşüncesi konusunda TFF arayış içerisinde. Kulüpler Birliği’nin talebini dikkate alan Futbol Federasyonu önce locaları taraftara açmayı düşünüyor.
Sağlık Bakanlığı’nın hastalığın seyrine göre alacağı karar mutlak bağlayıcı olacak ancak riskin hayatın her alanında olduğu bir gerçek. Ulaşım araçlarındaki riskin, statlardan daha yüksek olduğunu dile getiren kulüplerin isteği Cumhurbaşkanlığı’na kadar ulaştı.
Konunun bir kez daha ele alınması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Futbol Federasyonu ve kulüpler, alınacak önlemleri masaya yatırdılar.
Aldığımız son bilgilere göre, bu ay içerisinde öncelikle localar daha sonra ise tribünler seyirciye kavuşacak.
Yüzde 30 oranında taraftarın maçları izlemesi için görüş birliğine varıldığını öğrendik. En geç bu ay sonunda bu uygulama başlatılacak.
Şurası bir gerçek ki seyircili oynanma kararı, maddi zorluklar içerisindeki kulüplere biraz nefes aldıracak…
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