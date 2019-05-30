Milli Takım macerasına tam mesai ile başlayan Şenol hoca ve milliler için zorlu bir süreç başlıyor…

Bugün Yunanistan ardından Özbekistan ile yapılacak hazırlık maçlarının amacı Avrupa Şampiyonası elemeleri için iyi bir deneyim olacak…

Sezonun oldukça zorlu ve heyecanlı geçmesinin ardından Milli Takım maçlarının yapılmasının elbette zorluğu ortada…

Bu nedenle Şenol Güneş oldukça geniş bir kadro seçti. Öncelikle fiziksel düşüş ve mental yorgunluğu gidermek için oynanacak hazırlık maçlarının büyük önemi var…

Ancak sezonun yorgunluğunun ardından hazırlık maçlarının çok sıcak bölgede yapılmasını anlamak gerçekten zor. Futbolcuları daha da rehavete sokacak sıcaklar sanırız hesap edilmedi. Adale yorgunlukları için çok iyi olmayan bu seçimi anlayamadık…

Üstelik eleme karşılaşmasının Konya’da yapılacak olması bu seçimin yanlış olduğunun en basit göstergesi…

İşin bu yanını Şenol Güneş düşünsün…

Yunanistan ile Özbekistan maçlarında ideal kadroyu göremeyeceğimiz kesin. Şenol Güneş, düşündüğü bazı isimleri bu maçlarda deneyecek…

Her iki maçı bu açıdan değerlendirmeliyiz…

Konya’da oynanacak Fransa karşılaşması çok önemli. Son Dünya Şampiyonu ile ciddi bir sınava çıkıyoruz. Yenemesek bile beraber kalmak zorunluluğu var. 1 puan bile bize çok şey kazandırabilir. Hemen ardından İzlanda deplasmanı da zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma…

Futbolcuları Konya ve İzlanda’nın iklimine uygun bir kentte hazırlamak daha doğru olurdu. 30 derecenin üzerindeki Antalya ve Alanya seçimini kim yaptıysa bu çok önemli ayrıntıyı dikkate almak zorundaydı…

Ne olursa olsun, Milli Takım’ın başarılı olacağına inancımız tam. Yeni bir hoca, yeni bir heyecan… Dileğimiz Avrupa Şampiyonası’nda yer alabilmek…

FENERBAHÇE’NİN TRANSFERLERİ

Sezonu istemediği ve kimsenin ummadığı bir yerde bitiren Fenerbahçe için zorlu bir transfer dönemi başlıyor. Çok sayıda oyuncu ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler özlenen bir kadro kurmak amacında…

Ersun Yanal’ın teknik direktörlüğünün sürdüğü anlaşıldı. Çok sık hoca değiştirmenin olumsuzluklara yol açtığı görüldü. Yarım dönem de olsa, takımı tanıyan ve eksikleri gören Ersun Yanal, transferde rol oynamak istiyor. Doğal ve olması gereken bir durum…

Sportif direktör Damien Comolli’nin daha önce yaptığı transferlerin ne kadar yetersiz ve yanlış olduğuna tanık olduk…

Anlamadığımız ya da bir anlam veremediğimiz şöyle bir durum var. Bütün sezon Comolli tüm Avrupa’yı tarayarak transfer için çaba gösteriyordu! Bir çok isim gündemdeydi…

Ne oldu da, Comolli’nin listesi yerine durup dururken başka isimler gündeme geldi. Hiç konuşulmayan, belki de izlenmeyen oyuncuların geleceğini duyuyoruz…

Ya bir şaşırtma ya da yine bir belirsizlik…

Şurası bilinmeli ki, Fenerbahçe’nin bir kez daha hata yapma lüksü kalmamıştır. Olanaklar ölçüsünde Sarı-Lacivertli takıma yakışır oyuncuların alınacağını umut edelim tüm taraftarlar gibi…