İbrahim Yıldız: Rahat galibiyet

Beklentinin aksine, rakibinden daha diri bir görünüm veren Sarı-Kırmızılılar önde baskı yaparak rakibine oyun kurma şansı vermedi. Galatasaray maç boyunca hakimiyeti elinde tuttu. Tempoyu istediği gibi ayarladı. Kazanma adına istediklerini yerine getirdiler. Yıldız oyuncuların bir maçın skorunu nasıl değiştireceklerini de bir kez daha gördük.