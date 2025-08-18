Habertürk
        İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Yıldız sağlık durumu nasıl?

        Oyuncu İbrahim Yıldız'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi. Yıldız, komada yaşam savaşı veriyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Peki İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Yıldız sağlık durumu nasıl?

        Giriş: 18.08.2025 - 17:25 Güncelleme: 18.08.2025 - 17:25
          İbrahim Yıldız son günlerde sıklıkla gündeme gelen isim oluyor. Üzerine devrilen ağacın ardından apar topar hastaneye kaldırılan Yıldız’ın sağlık durumu merak ediliyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç oyuncunun yaşam savaşı sürüyor. İşte İbrahim Yıldız hakkında merak edilenler

          İBRAHİM YILDIZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

          İbrahim Yıldız, Kartal'da şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen ağacın altında kaldı. Durumu ciddiyetini koruyan genç oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi. İbrahim Yıldız'ın tedavisi devam ediyor.

          İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

          İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 tarihinde doğdu. Genç oyuncu, televizyon dizileri ve sinema filmleriyle tanınmaktadır.

          İBRAHİM YILDIZ'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

          Duy Beni (Dağhan, TV Dizisi 2022)

          Bir Zamanlar Kıbrıs (Çoban Sefer, TV Dizisi 2021)

          Kuzey Yıldızı (TV Dizisi 2020)

          Tek Yürek (Osman, TV Dizisi 2019)

          Tombala (Mahalleli Genç, TV Dizisi 2019)

          Keşif (Sinema Filmi 2018)

          Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Hasan, TV Dizisi 2015)

