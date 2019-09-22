Sezona iyi başlayamayan Kasımpaşa, galibiyetle tanışarak yeni bir başlangıç yaptı…

Üstelik ilk 45 dakikada 3 oyuncunun sakatlanma şokunu yaşadı. Önce Quaresma henüz maçın 14’üncü dakikası oynanırken sahayı terk etti. Ardından 27.dakika da Popov, devrenin sonuna doğru ise kaptan Veysel sakatlanma zincirinin üçüncü halkası oldu… Bu görüntü doğal olarak moralleri bozdu. Zorunlu 3 değişiklik, saha içi dizilişini de etkiledi…

Maçın ilk yarısı Kasımpaşa’nın topa daha çok hakim olduğu, rakibine göre etkili görüntü verdiği bir süreçti. Karşılıklı iki pozisyon dışında önemli gol fırsatı izleyemedik. Kasımpaşa, üst üste gelen sakatlıkların moralsizliğine rağmen oyun içinde kalmayı başardı. İyi toplar taşıdılar. Ceza sahasında az adamla kalmaları istedikleri fırsatları bulamayışlarındaki en ciddi sorundu. Oyunu daha çok geniş alanda oynama isteği, zaman zaman pas hatalarının yoğunluğuna neden oldu…

İkinci yarı farklı bir oyun izledik. Zorunlu değişiklikler takımı olumlu yönde motive etti. Mustafa Pektemek ilk golünü atarken, gol pasını veren Thiam’dı.

Ardından iki gol atan Thiam, Kasımpaşa’nın 4 maçlık galibiyet hasretini de bitiren isim oldu. Bir gol pası iki gol Thiam adına önemliydi. Bir anlam da takımın beklentilerini de karşıladı…

Arka arkaya gelen goller sonucu oyunda fazla etkin olamayan Antalyaspor, yenilgiyi içselleştirdi bir anlam da. Thiam’ın attığı 3.gol çok klas bir vuruştu. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında yaptığı aşırtma vuruş kalitesini de gösterdi…

Alınan galibiyet önümüzdeki haftalar için büyük değer taşıyor. Yine de Kasımpaşa beklerini daha fazla oyuna sokma konusunu çalışmalı. Orta alan oyuncuları topu forvete taşımada sıkıntı yaşıyorlar. Orta yapıldığında ceza sahası içerisinde çok adamla bulunmayı becermeleri gerekiyor. Attıkları gollerde savunmayı eksik yakaladılar. Daha fazla rakip savunma arkasına top atmayı denemeliler. Bir başka eksiklik ise şut atmayı düşünmeyişleri.

Tüm bunlara karşın, kazanma arzusu, mücadele ve oyundan düşmeme bilinci 3 puanın elde edilmesinde önemli bir göstergeydi…

Sonuçta 3 oyuncunun sakatlanıp oyundan çıkması sonucu 3 gol ve 3 puan Kasımpaşa’ya uğurlu rakam olarak geldi…

QUARESMA’NIN SAKATLIĞI ŞANSIZLIKTI

Kasımpaşa’nın en önemli transfer şüphesiz Quaresma. Beşiktaş’tan son anda alınan oyuncunun takıma büyük katkı yapması bekleniyor doğal olarak…

Geçen sezon istenilen hedefe ulaşamayan Kasımpaşa, bu kez dileğini gerçekleştirmek istiyor. Hedef, Avrupa kupalarına katılmak. Bunun için yeni transferler içerisinden en önemlisi Quaresma elbette. Tecrübesi ve kalitesi ile büyük güç. Hedef için seçilmiş bir isim…

Kasımpaşa’ya transferi iyi oldu. Belki, orta sahaya deneyimli lider özellikli bir oyuncu alınsa Quaresma’nın performansı daha da yükselirdi… Orta alanda bu eksiklik gözüküyor…

BEŞİKTAŞ HAKSIZLIK YAPTI

Beşiktaş Kulübü tecrübeli oyuncusunu transferin bitimine birkaç gün kala gönderme kararı alınca, ister istemez bu oyuncu takımsız kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kasımpaşa burada iyi bir refleks gösterip Portekizli oyuncuyu kadrosuna kattı. Antalya maçında sakatlanması şanssızlıktı. Ancak oynadığı her maç sürprizlere gebe. Takıma uyum sürecini atlatmış gibi gözüküyor. Ne var ki, Beşiktaş yönetiminin yaptığı “haksız tutumu” unutmamış. Bu düşünceden uzaklaşması gerekiyor. Gelecek günlere odaklanmalı…

Şunu hemen belirtelim ki, tuhaf bir ülkeyiz. Transfer yapılan oyunculara aşırı sevgi gösterisi yapıyoruz. Omuzlarda karşılıyoruz. Yeni başlayan birliktelikler çok mutlu fotoğraflara neden oluyor. Ne yazık ki, ayrılıklar kötü bitiyor. Beşiktaş, taraftarının gönlünde yer eden Quaresma bu şekilde mi gönderilmeliydi? Yapılan haksızlık ortada. Üstelik bu oyuncunun Beşiktaş’a katkısı unutulmaz…