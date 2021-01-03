Beşiktaş, Kayserispor'u yenerek zirveye oturdu. Dipten gelip zirveye konmak tam da Kartal'a yakışan bir tavır oldu. Sergen Yalçın sakin duruşunu takıma da yansıtmış. Kimsenin beklemediği bir başarıyı gösteriyor Beşiktaş. Sabırla, inatla hedefe doğru yürüyorlar. Gösterişsiz, sonuca odaklı, disiplinli oyun anlayışını son düdüğe kadar sürdürüyorlar. Bu sezonun en büyük kazanımı ve dikkat çeken duruşu diyebiliriz.

Biri kaçan iki penaltı izlediğimiz maçın asıl kahramanı kaleci Ersin'di. 90+6'da köşeden çıkardığı top Beşiktaş'a 3 puan getirdi. Çok zor bir kurtarış yapması övgüye değer. Ardından ikinci gol geldi. Beşiktaş galibiyeti hak etti. Çok pozisyon bulamadığı maçı kazanmak değerliydi. Hakeme ihtiyaçları yoktu. Her koşulda kazanabileceği bir maçtı. Bunun nedeni, Kayserispor anlamsız biçimde korkak bir oyun anlayışı içerisindeydi. Bu kadar savunmada kalmak zaten oyunu baştan kaybetmekti.

Kayserispor, ilk yarı tek bir pozisyona giremedi, beraberlik için oynadılar. Belki bir kontratakla gol bulurum düşüncesi vardı. Kayserispor bu anlayışla son sıralardan kurtulamaz. Korkmadan, mücadele ederek amacına ulaşabilir. Savunmayı duvar gibi dizmek çok amatörce.

Beşiktaş bu kadar kapanan bir takım karşısında pozisyon bulma ve üretme anlamında sıkıntı yaşadı. Kanatlar verimsizdi. En büyük şansları N'Koudou'nun ortaya çıkmasaydı. Tüm atak ve aksiyonlarda vardı. İki penaltı oluşumunda da katkı sağlayan isim oldu.

Beşiktaş son 4 maçtır gol yemiyor. Neden sorusunun yanıtı güçlü orta sahadır. Atiba ile Josef savunma görevlerini eksiksiz yapıyorlar. İki çalışkan isim ve dikkatli Welinton gibi stoper olunca merkezden adam değil top bile geçmiyor. Alınan bu galibiyet, tartışılan penaltılara rağmen hak edilmiştir.

Beşiktaş, inatla kendi oyununu sürdürüyor. Üstelik genç, deneyimsiz Ersin gibi bir kaleciyle. Bu genç oyuncu kendisine verilen şansı iyi değerlendirmek için elinden geleni yapıyor. Ersin'i ve bu şansı ona veren Sergen hocayı kutlamalıyız. Beşiktaş'ın altyapı kültürüne olan inancı bir kez daha kanıtlanmış oldu.