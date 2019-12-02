Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kaybettiği haftanın en karlı takımı Beşiktaş oldu. Üst üste 5. kez kazanan Siyah-Beyazlılar son hızla şampiyonluk hedefine doğru ilerliyor…

Sezon başında sıkıntılar yaşayan, Abdullah Avcı ile ilgili soru işaretlerinin olduğu bir süreç ardından kongre aşaması Beşiktaş’ı sarsmıştı. Zaman içerisinde Avcı’nın sabrı ve takım ile uyumu istenilen sonucu yaratan en önemli etken oldu…

Kayserispor galibiyeti ile puan durumunda 3. sıraya yükselen Siyah-Beyazlılar kazanma duygusunu içselleştirmiş. Maça başlarken bunu çok net ortaya koydular. Taraftarın müthiş desteği ve buna karşın oyuncuların verdiği yüksek mücadele zevkli bir 90 dakika yaşanmasına neden oldu…

Lig sonuncusu bir takıma karşı oynamak sanıldığı gibi kolay olmuyor. Kağıt üzerinde avantajlı gibi gözükse de, zordur bu tür karşılaşmalar…



İLK YARI BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ OYNADI

Beşiktaşlı oyuncular bu bilinçle oyuna başlar başlamaz tempoyu yüksek tuttular. Baskı kurdular. Sürekli golü düşündüler. Çok hareketliydiler. İlk 45 dakika oynadıkları güzel oyunu gollerle süslediler. Rakibi kendi sahasından çıkarmadılar. Sahanın her alanında baskı kurdular. İkinci topa hamle yapmalarını engellediler. Çok sayıda pozisyona girmeleri, oynanan iyi oyunun sonucuydu…

İkinci yarı, Kayserispor biraz daha güvenliydi. Kaybedilen bir maçı kabullenmişlerdi. Buna karşın iyi top oynama istekleri vardı. Bunu da gerçekleştirdiler. Açık bir futbol oynadılar. Oyunu çirkinleştirmeden, ne yapabiliriz düşüncesi ile hareket ettiler…

Siyah-Beyazlılar fazla telaş ve farkı açmak için aceleci davranınca yakaladıkları gol pozisyonlarını harcadı. N’Koudou ile Diaby son paslarda etkisiz kaldı. Hatta pas organizasyonun da disiplini kaybettiler. Skor çok daha farklı olabilirdi. Rakibin oyundan düştüğü anlarda son vuruş beceriksizliği yaşandı…

İki gol atan, bir golün de pasını veren Burak sahanın en çok koşan oyuncularından birisiydi. Yeteneklerini ortaya koydu. Fakat, Burak çoğu zaman orta sahaya kadar geldi. Kenarlara çok fazla çıktı. Yapılan ortalar da yerinde olsa, gol sayısını artırabilirdi. Bunun temel nedeni kenarlardan istediği gibi ortaların gelmeyişiydi. Bu maçta, orta yerine daha çok rakibin merkezinden duvar pasları ile gole gittiklerini de gördük. Avcı’nın taktiği de olabilir bu düşünce…

ENERJİSİ BİTMEYEN ADAM ATİBA

Beşiktaş’ın attığı ilk golün sahibi Atiba, yine takımın en iyisiydi. Bitmek bilmeyen enerjisini sonuna kadar sahaya yansıttı. Top kaptı, pas verdi, gol attı. Rakibin tüm ataklarından karşılayan adam oldu. Atiba’nın bu yüksek performansı arkadaşlarına da güven veriyor şüphesiz. Beşiktaş, Atiba gibi bir oyuncuya sahip olduğu için şanslı. Her maç aynı tempo ile oynamak her oyuncunun başarabileceği bir iş değil. Üstelik ilerleyen yaşı göz önüne alındığında Atiba’nın performansı takdir edilmeli…



KAYSERİSPOR’A EMRE İÇİN TEŞEKKÜR

Lig sonuncusu Kayserispor, iyi bir sezon yaşamıyor. Aldıkları sonuçlar, puan durumu oldukça düşündürücü. İşleri oldukça zor. Son maçını oynayan, bir de gol atan Adebayor’un takıma veda etmesi gibi sorunları var. Fakat, tüm bu olumsuzluklara karşın, Kayserispor ikinci yarı pozitif bir oyun oynayarak gelecek adına umutlandı diyebiliriz. Bir başka kutlanması gereken iş ise, genç Emre’ye forma vermeleri. Şu an liglerde oynayan en genç oyuncu Emre. 15 yaşında Süper Lig’de oynamak öyle kolay bir durum değil. Emre, ayağına hakim, soğukkanlı ve top becerisi olan bir oyuncu. Önünde çok uzun bir yol var. Başarılı bir futbol geleceği olacağını gördük…

TARTIŞMALI İKİ POZİSYON

Beşiktaş’ın çok daha farklı kazanacağı bir maç izledik. Atılan 4 gol kadar kaçanlarda vardı. Ancak, iki pozisyon var ki, tartışıldı. Birincisi, Caner’in ortaladığı topa Gökhan’ın çok iyi vurarak golü atması. Burada Caner’in topu dışarıdan çevirdiği tartışıldı. VAR hakemleri topun dışarı çıkmadığını söylediler. Ancak,bir çok kişi gibi bana göre de top dışarı çıkmıştı.

İkincisi, Burak’ın attığı 4. gol öncesi topun Güven’in eline ya da koluna çarpmasıydı. Orta hakemin atladığı pozisyonda Güven koluyla topa müdahale ediyor. Devamında korner ve gol geliyor. Bir hakem hatası olduğu ortada…