Fenerbahçe ligin en güçlü takımlarından biri olan Alanyaspor'u yenmeyi başardı.

Sezon başından bu yana zirvede olan Alanyaspor oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla beğeni kazanan bir takım.

Bu nedenle Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin önemi büyüktür

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek adına bu galibiyet olmalıydı.

Şimdi taraflı tarafsız herkesin merak ettiği ve üzerinde durduğu konu iyi futbol mu, yoksa ne olursa olsun 3 puan mı?

İşte bu soru yalnız bize ya da Fenerbahçe'ye özgü bir soru olmanın ötesine geçmiştir.

Koronavirüs yaşamımızı tehdit ettiğinden bu yana çok şeyin değiştiğini görüyoruz.

Günlük hayattaki davranışlarımız, sosyal yaşam, olaylara bakışımız, reflekslerimiz hatta yemek kültürümüz bile yeniden kodlandı. Kişiye göre değişen bu farklılık sporu da ister istemez etkiledi.

Seyircisiz oynamak futbolculara verilecek en büyük cezadır. Bu nedenle hala motivasyon sorunu yasayan çok sayıda takım ve oyuncu var.

İyi oyun yerine 'biz kazanalım da nasıl olursa olsun' diyenler olduğu gibi, iyi futbolu öncelikli sıraya koyanlar da kendilerince haklıdır.

Fenerbahçe, Alanya maçının istatistikleri çok şaşırtıcı bu anlamda. Topla oynama, atak sayısı, korner kullanma, şut gibi birçok veri Alanyaspor lehine.

Böyle olunca sonuca en çok şaşıran Alanyasporlular oldu doğal olarak.

Fakat, bu durum bir tek Fenerbahçe'ye özgü bir durum değil. İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya gibi futbolun çok üst düzeyde oynandığı ülkelerde de aynı görüntüler var. Ligde zirvede olan takımların genellikle istatistik rakamları, özellikle topla oynama oranları çok düşük.

Belki de bundan böyle bu tür galibiyetlere alışacağız.

Ancak bu duruma Fenerbahçe özelinde bakacak olursak iş biraz sıkıntılı gibi.

İki sıfırdan sonra oyunun kontrolünü kaptırmak büyük hatadır.

En önemlisi, kontra oynuyorsanız yakaladığınız pozisyonları sonuçlandırmak zorundasınız.

Yoksa son dakikalarda yenilecek golü telafi etmek kolay olmaz.

Erol Bulut eski takımını iyi tanıyor. Bu nedenle top onlarda kalsın istedi diyebiliriz.

Fakat şampiyonluk hedefleyen bir takım bu kadar korkak olursa faturası ağır olur.

Galibiyet elbette güzel.

Fakat hala forvetteki belirsizlik sürüyor.

Coşku, tempo, oyun kontrolü yoktu.

Taraftarın beklediği oyun bu değil.

Alanyaspor'u kutlamak gerekir. Orta sahası, kanat oyuncuları çok iyi. Organize bir takım. Kolay lokma olmadıkları bir gerçek.

Duygusallığı bir kenara bırakıp profesyonelce düşünmek zorundalar. Bir iki takviye ile çok daha etkili olabilirler.