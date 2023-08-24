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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Yıldız: Icardi yine sahnedeydi - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Yıldız: Icardi yine sahnedeydi

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakaladı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 09:32 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:32
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        "Icardi yine sahnedeydi"
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        Şampiyonlar Ligi Pay-Off turu ilk maçında Norveç takımı Molde’yi 3-2 yenen Galatasaray, İstanbul’a büyük moralle döndü.

        Karşılaşmaya kötü başlayan Sarı-Kırmızılı takım, Molde’nin baskısı ve yüksek temposu karşısında zorlandı.

        Oyunun hemen başı diyebileceğimiz 8. dakikada yenilen gol sonrası şaşkınlık ve oyundan düşüşü gördük.

        Golden sonra Muslera’nın kurtardığı top dönüm noktası oldu.

        25. dakikada Galatasaray’ın ilk tehlikeli atağını gerçekleştiren Yunus, faulle durduruldu. Kazanılan serbest atışı Oliveira ağlara gönderince oyunun seyri de değişti.

        Ardından gelen galibiyet golünün imzası Icardi’ye aitti.

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        Yunus’un savunma arkasına attığı topu iyi takip eden golcü oyuncu kendine yakışır ustaca bir vuruşla skoru 2-1’e taşıdı.

        Okan Buruk’un Yunus’u ilk 11’de oynatmasının nedeni de ortaya çıktı.

        Genç oyuncu oynadığı süre içerisinde başarılı bir performans sergiledi.

        Çok şık bir gol atmasına rağmen, VAR’dan faul gerekçesiyle iptal edildi.

        Gol öncesi, Mertens’in gereksiz yere yaptığı faul bu güzel golün iptal edilmesini neden oldu.

        İlk 20 dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele geçiren Galatasaray’da öne çıkan isimlerden biri şüphesiz kaleci Muslera oldu.

        İki önemli kurtarışı takımın ayakta kalmasını sağladı.

        Bir başka başarılı oyuncu ise Yunus oldu. Aldığı her topla rakibi zorladı. Tehlike yarattı. İyi paslar attı. Rakiplerini rahat geçti.

        Kerem biraz kendini gösterse, iki kanattan gelen ataklarla rakip Molde’yi son dakikalara kalmadan çökertebilirdi.

        İkinci yarı penaltı beklentisi ile başladı. Yine Yunus’un yarattığı bir pozisyonda VAR, penaltı olmadığına karar verdi.

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        Kenarları iyi kullanan Molde, beraberlik golünü de bu atak sonucu gerçekleştirdi.

        Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı ataklar izledik.

        Sarı-Kırmızılı takımın orta sahası iyi gününde değildi. Özellikle Berkan vasat bir oyun çıkardı.

        Molde, hızlı top oynayan, çok koşan bir takım. Her an tehlike yaratabilecek bir oyun anlayışları var.

        Galatasaray’ın bekleri savunma anlamında sıkıntı yaratırken, atak konusunda başarısızdılar.

        Maçın bitimine saniyeler kala yıldız oyuncu Icardi yine sahnedeydi.

        Barış’ın uzun topunu yakalayan Icardi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vurmak yerine Midtsjö’yü düşündü. Bu oyuncu boş kaleye topu gönderdi.

        Bu galibiyetle Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda emin adımlarla ilerliyor.

        Gruplara kalma konusunda kapıyı araladı diyebiliriz.

        İstanbul’daki rövanş maçı, seyirci desteği ile daha kolay geçecektir.

        Icardi aldığı parayı fazlasıyla hakkederken, Yunus ve Muslera’da maça damga vuran isimler oldu.

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