UEFA Uluslar Ligi’nde iki önemli maçımız var. Pazar günü Rusya, ardından Macaristan ile oynayacağız. Hırvatistan ile yapılan hazırlık karşılaşması bu açıdan çok önemliydi.
Şenol Güneş eldeki geniş kadroyu daha iyi tanımak için, farklı bir 11’le maça çıktı. Genç diyebileceğimiz bir ekip vardı Hırvatlar karşısında.
Çoğu bireysel olarak iyi oyuncular. Topu ayağına aldıklarında kurtarıcı gibi hissettiler kendilerini. Böyle olunca, oyunun matematiği de göz ardı edildi.
Organizasyon, yardımlaşma, takım oyunu 90 dakika içerisinde 15 dakikayı geçmedi. Atılan güzel goller vardı. Yenilen gollerde ise bir o kadar acemilik.
Takımlarımızın savunma sorunu Milli Takım'da da kendini gösterdi. Ne savunma güvenliği ne de alan paylaşımını yapamadık.
Adı üstünde hazırlık maçıydı Hırvatistan karşılaşması. 6 golün atıldığı skoru yüksek ancak temposu ve mücadelesi zayıftı.
Oyun akışı yoktu açıkçası. Atılan gollerin ikisi dışında, üretim ve organizasyonu beceremedik. Aynı hataları Rusya maçında yapmayız dilerim.
Hırvatistan takımının oyun yapısını hep birlikte gördük. Bir sistemleri var. Topu oyuna daha hızlı sokuyorlar. Geniş alanda oynuyorlar. Pozisyon çeşitliliğini daha fazla denediler. Oyundan kopmadılar. Üstelik onlarda genç bir ekiple mücadele ettiler.
Şenol Güneş mutlaka görmüştür. Orta alan tam bir hayal kırıklığıydı. Ne rakip ataklarını önleyebildiler. Ne de pas trafiğini yapabildiler. Böyle olunca iş bireysel beceriye kaldı. Zaman, zaman Deniz bu işi yapmaya çalıştı.
Bir kez daha gördük ki, savunma işin temel noktası. Şenol hoca, tüm oyuncuların maç performansını görmek istiyordu. Bu nedenle farklı bir ekiple maça başladı. Yapılan değişiklikler de maçı kazanmamıza yetmedi.
İşin iyi tarafı, hazırlık karşılaşmasında eksik yönlerimizi görmemiz oldu.
Oyuncular ve Şenol Güneş, bu maçtan ders çıkarabilirlerse önemli bir kazanç olur. Pazar günü Rusya karşısında mutlak daha farklı bir motivasyonla oynayacağız.
Kadroda çok iyi oyuncular olduğu gerçek. Bu avantajı takım bütünlüğü ile gösterebilirsek başarılı olmamız mümkün.
Genç, geleceği parlak bir Milli Takıma sahibiz. Yeter ki oyun organizasyonunu daha gerçekçi yapalım…
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