Lider Trabzonspor zor da olsa Kasımpaşa'yı 1-0 yenmeyi başardı. Taraftarın şampiyonluk havasını girmesi Bordo-Mavililerde bir baskı oluşturmuş. İyi futbol oynamadıkları ortada. Yine de kazanıyorlar. Kasımpaşa karşılaşmasında hakemin yanlış kararları da gündeme geldi. Buna karşın İstanbul takımları yine başarısız grafiklerini sürdürdü.

Fenerbahçe kendi sahasında yenilirken, Galatasaray ile Beşiktaş 1'er puanla yetindiler.

Düşme potasında çok takımın olması maçların zorluk derecesini de etkiliyor. Ara transferde güçlenen takımlar, bir üst sıraya çıkmak için kelimenin tam anlamıyla canlarını dişlerini takmışçasına performans gösteriyorlar. Bu duruma bakıldığında her maçın zor geçeceği ve favori takım diye bir kavramın olmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız.

Beşiktaş, kendi sahasında 2 puan kaybetti. Oyuna iyi başlayamayan Siyah-Beyazlılar, savunmada ciddi sorunlar yaşadı. Antalyaspor savunma arkasına attığı toplarla pozisyon buldu. Kaleci Ersin, zamanında çıkışlar yaparak tehlikeyi önledi.

Orta sahanın yetersiz kalışı, pozisyon bulma sorununu da ortaya çıkardı. İkinci yarı daha farklı bir takım vardı sahada. Yapılan değişiklikler ve 4-1-4-1’e dönen diziliş üstünlüğün gelmesini sağladı. Necip’in orta sahaya monte edilmesi, Sosa, Larin ve Gezzal’ın oyuna girmesiyle birlikte Beşiktaş üstün bir oyun oynadı.

Önder Karaveli hoca, sakatlıktan ve milli maçtan dönen oyuncularını zorunluluktan oyuna aldığını açıklayarak, taraftarın kafasındaki soru işaretlerini de gidermiş oldu.

Ancak, Batshuayi'yi çıkarmak yerine çift santrafora dönebilirdi. Son 25 dakika oyun üstünlüğünü tamamen ele geçiren Siyah-Beyazlılar, şut ve köşe atışları istatistiği de göz önüne alındığında kazanmaya daha yakındı. Rakip ceza alanında 29 kez topla buluşmaları da bunun en somut göstergesiydi.

Taraftarın maça ilgi göstermesi ve son ana kadar takımı desteklemesi de anlamlıydı. Larin’in çok uygun durumda kaçırdığı pozisyon ve Pjanic’in direkten dışarı çıkan top Beşiktaş adına şansızlıktı.

Antalyaspor ise yeni oyuncular ile güçlenmiş. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar aldıkları bir puanla moral buldu. Onlar da tıpkı Beşiktaş gibi son vuruşlarda sıkıntı yaşıyorlar.

Her iki kalecinin sergilediği performans karşılaşmada dikkat çekti. Özellikle Ersin, kazanılan 1puanda büyük katkı sağladı.

Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyona VAR hakemleri yeşil ışık yakmadı. Bu da maçın tartışılan bir başka pozisyonu olarak akıllarda kaldı.