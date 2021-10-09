Hollanda’ya farklı yenilince Şenol Güneş istifa etti. Daha doğrusu istifaya zorlandı. Ardından Alman Ümit Milli Takımın Teknik Direktörü Stefan Kuntz göreve getirildi. Yeni teknik adamla yeni bir başlangıç yapmak istiyorduk. Ancak beklenilen sonucu alamadık. Bir süredir performans düşüklüğü yaşayan Milliler yine kötü bir maç çıkardılar.

Kuntz, Caner ile Serdar Aziz’i uzun süre sonra yeniden Milli Takım'a aldı. İki oyuncu da oynadıkları süre içerisinde iyi oyuncular arasındaydılar. Fakat takım olarak özellikle ikinci yarı kelimenin tam anlamıyla döküldük. Aslında oyuna iyi başlayan taraftık. Baskı kurduk. Golü de bu baskı sonucu bulduk. Cengiz’in çabası sonucu Kerem boş kaleye topu gönderdiğinde umutlanmıştık.

İlk yarının bitimine az bir süre kala yediğimiz gol, oyun dengemizi de bozdu.

İlk yarıya göre ikinci bölümde oyunda hiç yoktuk. Sürekli havadan ve uzun topla oynama isteği tam da Norveç’in istediği bir gelişmeydi. Hava toplarının tamamını rakip savunma aldı. Dönen topları da kazanamayınca oyun üstünlüğünü yitirdik.

Fiziksel olarak daha iyi olan Norveç, bize göre takım olarak doğru oynadı. Daha az hata yaptılar. Son ana kadar golü kovaladılar.

Kuntz’un 5 değişikliği takıma katkı yapmaktan uzaktı. Özellikle Yusuf’un oyunu şaşırtıcıydı. Attığı şutların kaleyi tutmayışı yadırgandı. Hakan, Burak ve umut olan Yusuf kötü bir maç çıkardılar. Burak yaşının getirdiği dezavantajla son bölümde yoktu. Golün yaratıcısı Cengiz’in oyundan alınması tartışıldı doğal olarak.

Kuntz, ilk maçında oyuncuları sahaya sürerken büyük beklenti içerisindeydi. Onlardan fiziksel ve ruhsal olarak her şeylerini göstermelerini istiyordu. Bu anlamda Alman teknik adamı eleştirmek ne kadar doğru olur? 4 gündür çalıştığı ekibi henüz tanıma aşamasında. Dolayısıyla kötü oyunun suçlusu olarak sahadaki oyuncuları görmek yerinde olur. Taktik bir yana, istek ve kazanmaya yönelik mücadele göremedik.

Israrla havadan oynamak büyük hataydı. Kenarları iyi kullanamadık. Sıfıra inip orta yapma yerine, kendi orta sahamızdan orta yapmayı yeğledik. Yaklaşık 19 orta yaptık. Ancak rakip ceza alanı içerisinde çoğalamadık. Bunun yanında bulduğumuz şut şansını iyi değerlendiremedik. Takım olarak performans sorunu yaşıyoruz. Mücadele ve fizik yetersizliğimiz bir kez daha ortaya çıktı. Son 20 dakika pozisyon bulmakta zorlandık. Orta alanın yetersizliği yanı sıra, ileri de top tutamayışımız kontrolü Norveç’e kaptırmamıza neden oldu.

Galibiyete ihtiyacımız vardı. Fakat, sahadaki oyunu görünce Norveç’in daha istekli olduğu bir gerçekti. Grupta şansımız matematik olarak sürüyor. Ne var ki ortaya koyduğumuz oyun umut vermekten çok uzak. Önümüzdeki maçları kazanmak yetmeyebilir. Rakiplerimizin de alacağı sonuçlar bizim durumumuz belirleyecek.

Şunu da vurgulamak gerekirse, Norveç çok eksikle İstanbul’a geldi. Haaland ve Sörloth’un olmayışı onlar adına sorundu. Bu kadar eksik rakibe karşı daha iyi bir oyun bekliyorduk. Oyuncu grubunun yenilgide büyük rolü olduğu bir gerçek. Alman teknik adamı değerlendirmek için zamana ihtiyaç var. Ancak, Milli Takımın beklemek gibi bir durumu yok. Bir maçta her şeyi bir anlamda değiştirmek elbette mümkün değil. Oyuncuların bireysel kalitelerini sahaya yansıtmasını bekledik. Olmadı. Kendi takımlarında iyi oynayan bazı futbolcuların Milli Takım'da başarısız oluşları da ayrıca incelenmeli. Ya da teknik kadroda olduğu gibi değişim takıma da yansımalı.