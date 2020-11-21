Fenerbahçe sezonun en farklı skorunu Ankara'da aldı.
Gençlerbirliği karşısına farklı oyuncularla çıkmayı yeğleyen Erol Bulut, kadroda bulunan herkese mesajını da vermiş oldu.
Formayı hak eden giyecek, bir anlamda karar bu.
Elbette bu kadar geniş bir kadroya sahip olmak büyük avantaj.
Üstelik çoğunluğu aynı kalitede diyebiliriz. Zaten biraz iyi olan kendini gösteriyor. Gustavo ve Sosa gibi.
Takıma yeni katılan Perotti klas bir oyuncu olduğunu sahaya yansıtıyor.
Gençlerbirliği karşısında sahada iyi olan birkaç oyuncudan biriydi.
Öncelikle teknik kapasitesi yüksek. Gol vuruşlarında başarılı.
Attığı penaltı ve goldeki ayak içi dokunuş teknik beceri isteyen özellik. Bu da Perotti'de var. Fenerbahçe'nin en iyi transferi diyebiliriz.
Atılan beş gole bakıp sarı lacivertlilerin harika bir oyun sergilediğini söylemek fazla abartı olur.
Gençlerbirliği pas oyununu kendi adına ideale yakın yaptı. Sahasından hızlı çıktı. Rakip alana çabuk geldi. Açık bir futbol oynadılar. Oyunu çirkinleştirmeden ellerinden geleni yaptılar.
Onlar adına tek sorun kalecileriydi. Her Fenerbahçe pozisyonu golle sonuçlandı. Biri de direkten döndü.
Oyuna böyle bakılınca Fenerbahçe'nin hala sorunlarını çözemediğini görüyoruz. Hava toplarında etkisizler. Arkaya adam kaçırıyorlar. Rakibe çok uzak kalıyorlar.
Gustavo dışında ikili mücadele kazanan neredeyse yok.
Bir başka dikkat çeken durum ise yavaş oynuyorlar.
Buna rağmen atılan 5 gol var. Elbette güzel bir sonuç. Ancak galibiyetle birlikte aksayan yönleri görmek ve buna kafa yormak Erol hocanın işi.
Kazanılan maç Beşiktaş derbisi için büyük moral oldu şüphesiz.
Ancak şu unutulmasın. Rakip Gençlerbirliği gibi değil. Zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma olacağı kesin.
Şampiyonluk iddiasını pekiştirmek için derbileri kazanmanın ne denli önemli olduğunu söylemeye gerek yok.
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