Fenerbahçe, Frankfurt'la berabere kalarak, Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Formalite maçı diyebileceğimiz bir karşılaşmada, değişik bir kadro bekliyorduk. Şampiyonluk iddiası bulunan sarı-lacivertlilerin Alman ekibi karşısında alacağı sonucun hiçbir önemi yoktu.

Buna rağmen Pereira, kadro seçiminde cesaretli bir duruş sergileyemedi. Oysa maça gençlerle başlasa çok daha yararlı olurdu. Son anlarda bir tek Muhammed forma şansı bulabildi.

Bir başka dikkat çeken ayrıntı ise 3’lü, 4’lü hatta son anlar da 5’li savunma ile maçın bitirilmesi oldu.

İlk yarı rakibin baskısı karşısında oyun kuramayan Fenerbahçe, organizasyon olarak sıfır çekti. Tek bir şutunu göremedik. Rakip takımın oyunu önde kurdu. Sarı-lacivertlilerin ceza sahasına kadar gelip pres yaptılar. Oyun kurmalarını engellediler. Büyük umutla beklenen İrfan Can, baskı karşısında yeterli performansı gösteremedi. Fenerbahçe’nin oyun kurucusu olarak sahada yer olan oyuncu, başarısız olunca forvette sıkıntı yaşandı.

İkinci yarıyla birlikte beraberliğin verdiği moralle, Fenerbahçe’nin oyunda olduğunu gördük.. İlk yarıya göre daha iyi bir görüntü verdiler. Ancak Sosa başta olmak üzere çok fazla pas hatası yapıldı. İleride top tutma sorunu rakibin işini kolaylaştırdı.

Tempoyu yükseltmek yerine yan paslar, kaleciyle oynamak pozisyon bulmayı da engelledi. Rakip savunmasının arkasına atılan toplar başarılı değildi. Kenarlar hiç çalışmadı. Daha doğrusu Alman ekibi buna fırsat vermedi. Merkezden gelen toplar da rakip oyunculardan dönünce istenilen galibiyet golü atılamadı.

E.Frankfurt sol tarafı iyi kullandı. Nazım, tek başına bu hatta çok iyi bir oyun çıkardı. Savunma anlamında beklenilenin üzerindeydi. Kaleci Berke de günündeydi. Tüm bunlar bir yana, Portekizli teknik adam Pereira, gençlerden kurulu bir takımla sahaya çıksa yerinde olurdu. Kaybedilse de bir anlam ifade etmeyen karşılaşmada geleceğin çocuklarını izlemiş olurduk. Onlar da tecrübe kazanmış olurdu. Kendi kariyeri adına, yani kaybetmeyelim diye yaptığı tercihin yanlış olduğunu söylemeliyiz.

Sahaya çıkardığı takım, oyun bütünlüğü olarak iyi bir performans gösteremedi. Son bölümde çok fazla yan pas gol şansını yok etti. İleriye oynamada sorun yaşadılar. Böyle olunca pozisyona giremediler. Bu kadroyla daha iyi bir oyun oynayabilirlerdi. Rakibin baskısı kıracak, pas oyunu yapamadıkları gibi kenarlardan top getiremeyişlerine tanık olduk.

Frankfurt öyle sanıldığı gibi güçlü bir takım değil. Yenmek için gerekli hamleler ve oyun kurgusu yapılamadı. Bu maçtan çıkarılacak önemli dersler olduğu gerçek. Bu tür oyuna karşı nasıl bir hamle ve taktik yapılması için iyi bir deneyim oldu. Dileriz, bundan olumlu bir sonuç çıkarılabilir.