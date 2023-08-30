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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Yıldız, Galatasaray - Molde maçını kaleme aldı: "Kolay olmadı" - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Yıldız: Kolay olmadı

        Galatasaray, Molde'yi 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırken Habertürk yazarı İbrahim Yıldız da mücadeleyi kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 01:46 Güncelleme: 30.08.2023 - 01:46
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        Galatasaray, Norveç ekibi Molde’yi rövanş maçında da yenerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

        Deplasmanda 3-2 galip gelen Galatasaray, İstanbul’da 2-1 kazanarak büyük hedefine ulaşırken zor anlar yaşadı.

        Karşılaşmanın hemen başında gelen penaltı golü, maçın rahat geçeceği izlenimi vermişti.

        Icardi’nin attığı gol, takımı sanki bu iş bitti dercesine rahatlığa itti.

        İlk 45 dakika topla daha çok oynayan Sarı-Kırmızılı takımdı.

        Ancak rakip alana oyunu yığmalarına rağmen pozisyon bulamadılar.

        Kenarlar iyi çalışmayınca, Icardi topla buluşamadı.

        Bu yarı Tete’nin yan ağlarla buluşan topu dışında tehlike sayılabilecek hareket izleyemedik.

        Buna karşın rakip Molde, hızlı akınlarla Galatasaray kalesinde pozisyonlar buldu.

        Muslera’nın iki önemli kurtarışı takımı rahatlattı.

        Galatasaray’ın ilk yarıda hiç korner kullanamadığı dikkat çekti.

        İkinci yarı, oyunda belirgin bir tempo vardı.

        Molde gol adına önemli ataklar yaptı. Kenarlardan daha iyi geldiler. Attıkları gol de yine bu tür bir atak sonucu geldi.

        Bir golleri de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

        Genç ve dinamik bir takım olan Norveç takımı kolektif oyunu iyi sergileyen, topu hızlı kullanan diri bir oyun anlayışına sahip.

        Böyle olunca, Sarı-Kırmızılı oyuncular çok koşmak zorunda kaldılar. Zaman, zaman yorgunlukları göze çarptı.

        Takımın en iyi oyuncusu şüphesiz sağ bek Boey’di. Tüm ikili mücadeleleri kazandı. Hatasız oynadı.

        Galibiyet golünün sahibi ise serbest atışı ağlara gönderen Angelino oldu.

        Alınan galibiyet Şampiyonlar Ligi’nin kapısını açmaya yetti.

        Okan Buruk, bu maçı iyi analiz etmek zorunda. Bundan sonra çok daha üst düzey takımlarla mücadele edecekler.

        Gol yollarını açacak bir plana gereksinim var.

        Icardi gibi bir golcüyü topla buluşturmak adına çalışmak zorundalar.

        Savunmanında adam kaçırma sorunu dikkat çekti.

        Tüm bunlar bir yana, devler ligine kalmanın büyük gururu yaşanıyor şimdi.

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