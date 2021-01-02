Galatasaray rahat kazanacağını düşündüğü maçtan 1 puan alabildi. Oyunun genelinde üstünlük sarı kırmızılı takımdaydı.
Top yapan, atak geliştiren, pozisyon arayan Galatasaray bir türlü ve topu ağlara gönderemedi. Bunun en temel nedeni, Antalyaspor'un katı defans anlayışı oldu. Bir duvar gibi çakılı oynayan savunmayı geçmek mümkün olmadı.
Yakalanan fırsatlar vardı elbette. Belhanda'nın şutu en akılda kalanlardan biriydi. İkinci yarıda da iki deneme gördük gol adına.
Başka ciddi pozisyon olmayınca Galatasaray'ın kötü oynadığı gibi bir anlam çıkmasın. Kalabalık savunmayı aşmak için denemeler yaptılar. Şut gibi, topla rakip alana girmek gibi hamleler vardı. Ancak kenar orta sayısı düşüktü. Aslında maçın dönüm noktası Emre Kılınç'ın kırmızı kartla oyun dışı kalmasıydı. Gereksiz bir faul yaparak takımını eksik bıraktı.
10 kişi kalan Galatasaray bu sayısal eksikliğe rağmen oyundan düşmedi. 45-46 dakika 10 kişi oynamalarına rağmen rakibini sahasına hapsetti.
İkinci yarı oyuna girip sakatlanarak sahayı terk eden Falcao'dan söz etmek gerekirse, tam bir hayal kırıklığı. Uzun süredir sakat olan bu oyuncunun hala iyileşmemesi ilginç. Tam da bu maçta iş görecek diye beklenirken yine beklentileri boşa çıkardı. Büyük bu paralar ve ödenerek transfer edilen bu oyuncudan Galatasaray'a yarardan çok zarar gelir. Biran önce gönderilmeli.
Antalyaspor'un korkak hatta ilkel futbol anlayışını yadırgadık. Ersun Yanal'ın demode taktikleri tarihte kaldı. 10 kişi kalan rakibe karşı tek pozisyon bulamıyorsan bir sorun var demektir. Futbol sadece savunma yapılarak oynanmaz. Bir gün o duvar yıkılır.
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