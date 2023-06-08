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Galatasaray’ın şampiyon olduğu Süper Lig’de, Ümraniyespor’un ardından Giresunspor küme düştü. Bu sonuçlar sonrası futbolda perde kapandı.



Sezonun son karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalınca, Fenerbahçe’nin ardından ligi üçüncü bitirdi.



Taraftarın büyük ilgi gösterdiği maçta 6 gol izledik.



Beşiktaş, favori olmasına rağmen istenilen oyunu sergileyemedi.



İlk yarıda daha üstün bir oyun sergileyen Siyah-Beyazlılar, ikinci yarı rakibin direnci karşısında bocaladı.



Gedson ve Muleka ile atılan iki güzel gol sonrası, Konyaspor’un atak oyunu dikkat çekti.



Çok başarılı bir sezon geçiren kaleci Mert 3 hatalı gol yiyerek herkesi şaşırttı.



Golcü Aboubakar da sezonu erken bitirmişti. Fırsatları harcadığı gibi, rakiplerini geçmekte zorlandı.



Aslında Konyaspor’u kutlamak gerekir. Son karşılaşma olmasına rağmen işi çok sıkı tuttular. Bitiş düdüğüne kadar iyi mücadele ettiler.



Hatta, 10 kişi kalmalarını hiç dert etmeden oyunda tutundular.



Beşiktaş’ın baskısını kaptıkları toplarla ve hızlı çıkışlarla kendi lehlerine çevirdiler.



Heyecanlı ve zevkli bir maç izledik. Beşiktaş, ikinci olmak için çok inançlıydı. Biraz bunun da stresini yaşadılar.

FUTBOLUN EFENDİSİ

Sezonun son mücadelesinde taraftarın ayakta alkışladığı bir isim vardı. ATIBA.



10 sezondur Siyah-Beyazlı formayı terleten, futbolun efendisi son kez sahadaydı.



40 yaşındaki genç Atiba, oynadığı her maçta yüksek performansı ile herkesin beğenisini kazandı.



Profesyoneldi. Duygu olarak hep amatör kaldı. Görevini en iyi şekilde yapmaya odaklandı. Hep örnek oldu. Tam bir görev adamıydı.



10 yıllık süre içerisinde Beşiktaş’a büyük katkı sağladı.



Futbolumuzdan bir Atiba geçti. Daima iyi hatırlanacak, övgüyle söz edilecek.



Teşekkürler Atiba …

BRAVO FATİH TEKKE

Beşiktaş maçı bir yana, Ümraniyespor- İstanbulspor ve Giresunspor-Antalyaspor karşılaşmalarının sonucu merakla beklendi.



Giresunspor, Lig’de kalmak için İstanbulspor’un puan kaybetmesine odaklanmıştı. Ancak, sezonun ikinci yarısı harika bir mücadele örneği veren İstanbulspor, aldığı galibiyetle Süper Lig’e devam dedi.



Bu başarıda elbette, teknik direktör Fatih Tekke’nin büyük rolü vardı. Elindeki genç ve dar kadroya rağmen büyük bir işi başardı. İstanbulspor’u bu başarısından dolayı kutlamalıyız.

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