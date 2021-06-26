Fenerbahçe kongresinin ilk gününe, Ali Koç’un konuşması damga vurdu. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın oldukça sert söylemleri karşısında sessizliğini bozan Ali Koç, aynı düzeyde olmasa da kendi deyimi ile “kırgınlık” değil “kızgınlık” içerisinde olduğunu söyledi.
Konuşmanın satır aralarını okuduğumuzda, Ali Koç’un üzgün olduğunu gördük. Üzüntüsünün temel kaynağı ise, 20 yıl başkanlık yapan bir ismin takındığı tavır karşısında bu tür bir konuşma yapmasıydı.
Sakin kalmaya özen gösteren Koç, “Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz” ifadesini kullandı. Bu cümleyi söylerken “Argo olacak” diyerek kullandığı ifadenin kendisine yakışmadığını hissettirdi. Ali Koç, yapılan eleştirilerde haklılık payı olduğunu, futbolda istenilen başarının sağlanamadığını da kabul etti. Koç’un kongre üyelerine yaptığı konuşmanın ana teması ise Aziz Yıldırım’ın suçlamalarıydı.
Aziz Yıldırım için, “efsane başkan” olarak akil adam konumunda olmasını isterdim diyen Başkan Koç, Yıldırım ve ekibinin öne sürdüğü iddiaların “yalan” olduğunu ifade etti. Koç, Aziz Yıldırım’ı yanındakilerin yanlış yönlendirdiğini de öne sürdü. Mutlaka yüzleşeceklerini de ifade etti.
Ali Koç; Aziz Yıldırım’ın konuşmasını, “Tehditkar, küstah, intikam hisleriyle beslenmiş üslup, kibir ve parmak sallamalar" şeklinde yorumladı.
Aziz Yıldırım’ın “Basketbol şubesini bize verin” teklifine de kayıtsız kalmayan Ali Koç, “Ciddiyseniz, düşünebiliriz. Önerinizi somutlaştırın” diyerek “olumlu” bir yaklaşım gösterdi.
Koç; konuşmasında birçok kez, Aziz Yıldırım ve arkadaşlarında Ali Koç nefreti olduğunu, yenilgiyi hala hazmedemedikleri için Fenerbahçe’nin başarısız olmasını “dilediklerini” öne sürdü.
Ali Koç’un, “beni kızdırmanın nelere mal olacağını göreceksiniz” ifadesi bu tartışmanın süreceği izlenimi verdi.
Aziz Yıldırım’ın bundan böyle; “Eski başkan Yıldırım değil, yalnızca Aziz Yıldırım olduğunu” ifade etmesi ise, artık saygılı bir tutum içerisinde olmayacağının işaretiydi.
3 yıl içerisinde iletişim çabalarının karşılık görmemesine üzüldüğü anlaşılan Ali Koç’un eski başkana çağrısı konuşmanın en dikkat çeken yanıydı.
Fenerbahçe TV ya da başka bir televizyon kanalında tartışma teklifinde bulunan Koç, tüm suçlamalara yanıt vereceğini ifade etti. Barışın ancak bu şekilde noktalanacağının da altını çizerek.
Ali Koç’un çağrısına Aziz Yıldırım nasıl bir yanıt verir bilinmez. Ancak, Fenerbahçe içerisindeki ayrışmayı gidermenin yolu Koç ve Yıldırım’ın bir araya gelmesinden geçiyor.
Divan Başkanı Vefa Küçük’ün de vurguladığı gibi, “Fenerbahçe’de iç barışa ihtiyaç var. Hiç kimse Fenerbahçe’den büyük değil. Sahibi de değil. Fenerbahçe’nin gerçek sahibi Fenerbahçelilerdir…”
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