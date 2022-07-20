UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe oyun olarak iyi sinyaller verdi.
Portekizli usta teknik adam Jesus, eski ve yeni oyunculardan oluşan kadro ile kendi felsefesini yansıtmak istiyor. Güce dayalı bir oyun isteyen teknik adam, sezon başı olmasına rağmen takımı fiziksel olarak iyi bir noktaya getirmiş.
Turu geçme adına koşan bir takım sahaya sürmüştü. Savunmada dikkatliydiler. Takım oyunu oynadılar. Bireysel yetenekli oyuncuları ilk yarı tercih etmedi. Arda’yı sonradan oyuna alan Jesus, Emre Mor’a ise şans vermedi.
Rakibe boş alan bırakmak istemediler. Jesus zayıf halkaları iyi gördü. İrfan Can bu oyunu ile gelecekte forma şansı bulamayabilir.
İlk yarı biraz dikkatli olabilseler golü bulabilirlerdi. Turu Kadıköy’e bırakan Sarı-Lacivertli takımda topu ileri taşıyan Osayi ve Ferdi’ydi. Orta sahadan beklenen bu görev ikiliye düştü. Rakip bu alanları kapatınca ikinci yarı sıkıntılı geçti.
Savaş nedeniyle Polonya’da oynanan karşılaşma iki usta teknik adamın taktik savaşı şeklinde geçti.
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sahaya çıkardığı kadroya yeni transferlerden 2 kişiyi aldı. Arao ve King ilk resmi maçlarında en çok merak edilen isimler oldu.
Golcü olarak Valencia’yı tercih eden Jesus, Serdar Dursun’u kenarda tuttu. Yeni gelen oyunculardan Lincoln Henrique, Bruma ilk yarı forma şansı bulamadılar.
Portekizli teknik adam daha çok fiziksel gücü öne çıkan oyuncuları tercih etmişti. Duran topları Rossi kullanırken, İrfan Can geri planda kaldı. İlk yarı İrfan sahanın en vasat oyuncularından birisi olarak dikkat çekti.
Yeni transferlerden King ve Arao ise çok üst düzey oyuncu olmadıkları izlenimi verdiler.
Resmi maç oynamayan, hazırlık karşılaşmaları ile maça hazırlanan Dinamo Kiev derli toplu bir oyun sergiledi. Lucessu’nun takımı yabancı oyunculardan yoksun ancak fizik gücü olarak daha üstündü.
İlk 45 dakikada 3-4 önemli pozisyon yakalayan Sarı-Lacivertliler, savunmada hata yapmamaya özen gösterdiler.
Savunmanın sağ kanadını kontrol eden Osayi en çok dikkat çeken oyuncuydu. Fazla atağa çıkmasa da hata yapmadı. Rakiplerine atak şansı vermedi.
Fenerbahçe ikinci yarıya Serdar Aziz-Tisserand değişikliği ile başladı.
Rakip savunmayı aşmakta zorluk yaşayan Fenerbahçe, ilk yarıya oranla pozisyon bulmakta zorlandı. Teknik direktör Jesus, Bruma, Lincoln Henrique, Serdar Dursan ve Arda hamleleri ile sonuç almak istedi. Arda’nın oyuna girmesi ile daha organize ataklar izledik.
Karşılaşmanın en başarılı ismi sağ bek oynayan Osayi ile rakibine geçit vermeyen İsmail oyunları ile öne çıktılar.
Avrupa’daki ilk ciddi sınavda olumlu izlenim veren Fenerbahçe, geniş kadro çeşitliliğini iyi kullanırsa istediği sonuçları alabilir.
İstanbul’daki ikinci maça seyirci ve saha avantajı ile çıkacak olan Fenerbahçe tura daha yakın takım olarak gözüküyor.
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