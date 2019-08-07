08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Transferin gözde takımı Fenerbahçe, ezeli rakiplerine göre en çok oyuncu transfer eden takım oldu…
Altay, Emre, Vedat, Kruse, Rodrigues, Murat, Deniz, Allahyar’ı alarak kadrosunu güçlendirdi. Yeni gelen 8 oyuncuya rağmen istenilen ideal kadro yine kurulamadı…
Savunma hattı en sorunlu bölge olmasına karşın, henüz bu bölgeye transfer yapılamadı. Savunmanın önüne, top kesici ve oyun kurucu bir isim bulunamadı…
38 yaşındaki Emre’ye kurtarıcı gözüyle bakılıyor…
Başkan Ali Koç, en az 3-4 oyuncunun daha alınacağını söyleyerek takımın ideal bir yapıya kavuşmadığını itiraf ediyor bir anlamda…
Öncelikle savunmaya gelecek oyuncular takıma büyük güç katacak şüphesiz…
Ancak, lig maçlarının başlamasına 10 gün kala, izlediğimiz Fenerbahçe’de sorunun eksik oyunculardan daha çok oyun kurgusu olduğu ortada…
İtalyan rakibi karşısında, bu sezon oynatılmak istenen sistemin ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Teknik direktör Ersun Yanal, elindeki oyunculara göre bir sistem mi yaratmak istiyor? Yoksa kendi kafasında ki sistemi oyuncularına uygulatmak mı?
Bu sorunun yanıtını hazırlık karşılaşmalarında alamadık…
Vedat gibi hava toplarına hakim bir santrfor nasıl gol atacak? Elbette kenarlardan gelecek ortalar bekleniyor. Rodrigues ile Kruse ve arkalarından desteğe gelen Isla-Dirar ikilisi ısrarla topu yerden oynamaya zorlanmışlar gibi…
Doğru dürüst bir orta göremedik. Yan ve geri pasların çokluğu, üstelik takım atağa kalktığında yapılması şaşırtıcıydı…
Bu kısır döngüyü tek fark eden Emre oldu. Attığı ters toplarla oyunu açmayı ve rakip kaleye daha kısa yoldan gitmeyi düşünen tek oyuncuydu…
Fenerbahçe, oyun kurmakta zorlanıyor. Savunma top çıkarmada olduğu gibi, pas oyununu beceremiyor. Sadık, her topu rakibe vermeyi alışkanlık haline getirmiş. Bu oyuncunun ilk 11’de oynaması bu haliyle düşünülemez…
Moses, Kruse, Rodrigues tıpkı bal yapmayan arı gibiler…
Atılan iki gole baktığımızda, bir serbest vuruş ve uzaktan atılan şutu görüyoruz. Organize bir atak, çalışılmış bir plan yoktu…
Ersun Yanal, eldeki oyuncuların özelliklerini herkesten daha iyi biliyordur. Bu oyuncu grubuna göre bir sistemi oturtmak zorunda. Savunma bölgesinin eksikliği tamam, ancak tek tek baktığımızda iyi futbolcuların olduğu bir gerçek. Orta alan ve forvette yeterince oyuncu var…
Önemli olan bu oyuncu grubuna uygun bir oyun yapısını oturtabilmek…
Sevindirici ve umut verici bir noktanın da altını çizmekte fayda var. Genç oyuncuların kadroya girmek için hazır olmaları…
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