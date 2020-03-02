Fenerbahçe Trabzonspor kupa maçına Ersun Yanal’la çıkacak. Başkan Ali Koç’un isteği doğrultusunda böyle bir karar alınmış…

Yadırganan hatta şaşırtan bir karar oldu… Nedeni ise, istifa eden bir teknik direktörün istifasını açıklaması ve kabul edilmesinin ardından çok önemli bir maçta sahaya çıkması elbette…

Fenerbahçe yönetimi neden böyle bir karar aldı? Bilmek mümkün değil…

Futbolcuların istifa eden bir teknik adama karşı nasıl davranacağını göreceğiz bu maçta…

Sahaya çıkıp bambaşka bir karakter koyabilirler mi? Sorumluluk alacaklar mı? Yoksa, bu sezon işler iyi gitmiyor diye şimdiden pes ederler mi? Taraftarın güvenmediği teknik adama kendileri ne kadar güven duyuyorlar ortaya çıkacak…

Belki de, ilk kez bir teknik adam istifa ettikten sonra, bir maçta görev alacak. Bunu da tarih yazacaktır.

Taraftarın baskısı sonucu görev getirilen Ersun Yanal yine taraftarın isteği doğrultusunda istifa etmek zorunda kaldı…

Aslında geç kalan bir istifaydı. İlk yarının bitiminde bu istifa gerçekleşse Sarı-lacivertliler belki de bugün bambaşka bir puanla zirvede olabilirdi…

Tartışılması gereken çok konu var Fenerbahçe adına. Kadro yapısından, yanlış transferlere kadar sorunları bilmeyen yok…

Ali Koç üyelerin rekor katılımı ve isteği ile başkan seçildiğinde umutlar olmadığı kadar büyüktü. İnanç ve güven baştan bu yana hep sürdü. Sürüyor da…

Öncelikle mali tabloyu düzeltmeye çalışan Ali Koç yönetiminin işinin çok zor olduğunu bilmeyen yok. Birçok takımın aynı sorunlarla baş etmeye çalıştığını görüyoruz…

Ne var ki, futbolun lokomotifi olan kulüplerin başında gelen Fenerbahçe’nin şampiyonluk iddiasından uzaklaşması elbette sevenlerini üzüyor…

Bu saatten sonra yapılacak en mantıklı işin yeni bir organizasyon olduğu ortada…

Yeni sezonun teknik adamını şimdiden belirlemek çok doğru olur. Hatta hemen göreve getirilmesi de mantıklıdır. Eldeki kadroyu tanıma, kulüple uyum ve gelecek planlaması açısından olması gereken bir harekettir diye düşünenlerin sayısının çoğunlukta olduğunu biliyoruz…

Medyada çıkan haberleri hep birlikte izliyoruz. Emre liderliğinde eski futbolcularla sezonu bitirmek düşüncesi olduğu yazılıyor. Ve bu haberler yalanlanmıyor. Futbolculuk kariyeri süren ve hiçbir teknik deneyimi olmayan isimlere takımı teslim etmek büyük risktir…

Fenerbahçe’ye daha önce hizmet etmiş olan Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal gibi isimler her zaman göreve hazır beklerken, başka arayışlar anlamsızdır…

Ya da daha önce de belirttiğimiz gibi gelecek sezon kim düşünülüyorsa onunla yola çıkmak gerçekçi olur…

Fenerbahçe gibi misyonu olan bir takımın macera arama lüksü olmadığını söylemeye gerek yok.

Kaldı ki, matematiksel olarak henüz kaybedilen bir şey yok. Bu düşünce ve duyguyu ortak bilinç olarak içselleştirmek için yönetime büyük görev düştüğü ortada…