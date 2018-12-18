Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Ersun Yanal’la kötü gidişe bir nokta koymak amacındaydı… BB Erzurumspor karşısında alınacak bir galibiyet gelecek adına umutlandıracaktı… Olmadı… Travma sürüyor açıkçası…



Taraftarın girdiği depresyon sürüyor. Futbolcuların psikolojik sorunlarını, mental yorgunluklarını atmaları için iyi bir fırsattı aslında BB Erzurumspor karşılaşması… Maçın sonucuna baktığımızda bugüne dek oynanan karşılaşmaların özetiydi aslında…



İlk yarı müthiş bir Fenerbahçe vardı sahada. Tek devre oynanan bir maç izledik. Hiç hata yapmayan, tüm mücadeleleri kazanan, pas trafiğini başarıya sürdüren bir takım vardı sahada.

Atılan 2 gol dışında kaçanlar taraftarı umutlandırmıştı. Coşkulu bir oyun ve ne yapması gerektiğini bilen oyuncular maçı istedikleri gibi yönlendirdi. İlk 45 dakikayı izleyenler “bu takım nasıl düşme potasında olur” diye düşünmüşlerdir şüphesiz…



Ersun Yanal’la her şey güzel başladı. Güzel bir oyun. Atılan goller… Bu güzel fotoğraf 45 dakika sürdü ne yazık ki…

İkinci yarı ilk yarının tam aksine geçti. Siyahla beyaz gibi… İşte sezon başından bu yana izlediğimiz kötü Fenerbahçe, ikinci yarı sahadaydı…Pas hataları, fiziksel düşüş, ceza sahasında çoğalamama, pozisyonları harcama, savunma sorunu gibi tüm olumsuzlukları yaşadılar… Neden bu düşüş diye sormanın bir anlamı yok. Kalite eksik Fenerbahçe’de. Galibiyeti koruyamamak, yenilen golden sonra telaş ve oyundan düşüş nasıl giderilecek?

Gerçekler acımasız. Teşhis konusunda herkes aynı görüşte. Tedavisi nasıl olacak? Bu sorunun yanıtını ancak ocak ayından sonra görebileceğiz… Düşme potasında olmak elbette büyük baskı oluşturuyor futbolcular üzerinde…



ERSUN YANAL NE YAPACAK?



Eldeki kadronun yapacakları bu kadar. Bunu sezon başından bu yana test ediyorlar. Maçı çevirecek oyuncu yok gibi. Çaresiz bir durumdalar…



Ersun Yanal, kadroyu güçlendirecek transferleri mutlak isteyecektir. Bundan sonrası yapılacak sistem ve taktik değişikliklerdir. Hiç kimse bu takım koşmuyor, mücadele etmiyor diyemez. Sorun, kontrollü oyunu yapamıyorlar… Bunun gibi birçok sorunu çözecek Ersun Yanal ve ekibi olacaktır… Fakat gerçekler ortada. Bu takım yani Fenerbahçe düşme potasında. Tarihinde böyle rezil bir durum yaşamadı. Sondan ikinci. Devre bitiyor. Bir kıpırdama, bir umut yok…



Olmaz demeyin. Sezonun ikinci yarısı daha zorlu geçecek. Takımların gücü birbirine çok yakın. Anadolu takımları eskiden olduğu gibi “cepte keklik” değil.



Ersun Yanal’ın elinde sihirli bir değnek mi var?... Sezon başında bu takımı kuranlar, ara transferi çok akılcı yürütmeliler. Alınacak 3-4 oyuncu sonuca etki yapacak kalitede olmak zorunda… Yoksa, düşmez denilen Fenerbahçe’yi küme düşüren yönetim olarak tarihe geçerler…



İKİNCİ YARI TAM BİR FİYASKO



Takımın en iyisi Valbuena, ilk yarı müthiş oynadı. Serbest bir görev üstlenmişti. Sahanın her yerindeydi. Top kaybı yoktu. Tüm pozisyonların içerisindeydi… İkinci yarı, Ersun Yanal galibiyeti korumak için olacak Fransız oyuncuyu kenara aldı. Biraz daha bekleyebilirdi. Erken değiştirdi. Valbuena çıktıktan sonra topu ileride tutacak oyuncu kalmadı. Kısacası yapılan değişiklikler işe yaramadı…



Slimani yine gereksiz koşularla yoruldu. Ceza sahasında olması gereken yer dışında her yerde vardı. Gol becerisi sıfır. Bu kadar ısrar edilmesi anlamsız. Santrforsuz oynansa eksikliği hissedilmez. Elif'te bir düşüş olduğu gerçek. Yine Barış, normal koşullar da takıma giremez…



BB Erzurumspor, ilk yarı savunma yaparak Fenerbahçe’ye büyük bir oyun alanı bıraktı. İkinci yarı ileri çıkınca oyuna ortak oldular. Maç biraz daha uzasa kazanabilirlerdi. Dirençli takımlar karşısında Fenerbahçe’nin işi çok zor…



Ersun Yanal geldi. İşi çok zor gerçekten. Kaleciden, golcüye kadar sorun çok. Tek avantaj, taraftarın güveni ve inancı. Bu istek futbol takımına yansıtılırsa işler düzelebilir…