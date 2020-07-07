Fenerbahçe, Avrupa hedefi için her maçı kazanmak zorunda.
Beşiktaş, Galatasaray ve Sivas'ı yakalayıp geçmenin başka yolu yok.
Gençlerbirliği karşılaşmasına da bu amaç doğrultusunda çıktılar. Eldeki kadrodan daha iyi bir verim almak mümkün mü? Açıkçası tartışılır.
Takımın umut bağladığı bazı oyuncular sanki iş olsun diye oynuyorlar.
Şurası bir gerçek ki bu takımın adam olması için ciddi takviye şart.
Serdar Aziz'in yokluğunda Jailson bu görevi üstlenmişti. O kadar çok hata yaptı ki Gençlerbirliği maden bulmuş gibiydi. Kaleci Altay'ın kurtarışları ilk yarının özetiydi.
İkinci yarı Emre oyuna girdikten sonra takım kendine geldi. Geçen haftanın flaş ismi Ferdi ortaya çıktı. Beraberlik golünü atan Emre farkını ve kalitesini bir kez daha gösterdi. İlerleyen yaşına rağmen oynadığı zaman diliminde ne denli önemli katkı yaptığı ortada.
Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon Emre'den yararlanmak isterse şaşmamak gerekir.
Sarı-lacivertliler kalan 3 maçı kazanarak hedefe ulaşabilir. Bunun için oyuncu grubuna ortak bilinç olan kazanma duygusunu aşılama kılar.
Düşme potasından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği aldığı bir puanla tehlike bölgesinden şimdilik uzaklaştı.
Sıcak ve nemli hava bir yana kısa sürede maç yapmanın zorluğu da unutulmamalı. Oynanan oyun sonucu puanların paylaşılması adaletli oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!