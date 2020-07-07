Fenerbahçe, Avrupa hedefi için her maçı kazanmak zorunda.

Beşiktaş, Galatasaray ve Sivas'ı yakalayıp geçmenin başka yolu yok.

Gençlerbirliği karşılaşmasına da bu amaç doğrultusunda çıktılar. Eldeki kadrodan daha iyi bir verim almak mümkün mü? Açıkçası tartışılır.

Takımın umut bağladığı bazı oyuncular sanki iş olsun diye oynuyorlar.

Şurası bir gerçek ki bu takımın adam olması için ciddi takviye şart.

Serdar Aziz'in yokluğunda Jailson bu görevi üstlenmişti. O kadar çok hata yaptı ki Gençlerbirliği maden bulmuş gibiydi. Kaleci Altay'ın kurtarışları ilk yarının özetiydi.



İkinci yarı Emre oyuna girdikten sonra takım kendine geldi. Geçen haftanın flaş ismi Ferdi ortaya çıktı. Beraberlik golünü atan Emre farkını ve kalitesini bir kez daha gösterdi. İlerleyen yaşına rağmen oynadığı zaman diliminde ne denli önemli katkı yaptığı ortada.

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon Emre'den yararlanmak isterse şaşmamak gerekir.



Sarı-lacivertliler kalan 3 maçı kazanarak hedefe ulaşabilir. Bunun için oyuncu grubuna ortak bilinç olan kazanma duygusunu aşılama kılar.

Düşme potasından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği aldığı bir puanla tehlike bölgesinden şimdilik uzaklaştı.

Sıcak ve nemli hava bir yana kısa sürede maç yapmanın zorluğu da unutulmamalı. Oynanan oyun sonucu puanların paylaşılması adaletli oldu.