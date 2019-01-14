İbrahim Yıldız'dan devre arası değerlendirmesi

Turizm cenneti Antalya bir süredir futbol takımlarına ev sahipliği yapıyor. Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere yerli ve yabancı birçok futbol takımı kamp dönemini Antalya’da geçirdi… Önceki yıllara göre son dönemde yağışlı havaların bulunduğu Antalya, yine de hazırlık anlamında en iyi bölgelerimizden birisi. Otellerin yıllar önce bir araya gelerek spor turizmi için kolları sıvamasıyla birbirinden güzel tesisler yapıldı. Neredeyse her otelin spor sahaları takımları bu bölgeye çeken en önemli etken oldu…



Süper Lig takımları kamp dönemini artık noktalıyor. İyi bir çalışma geçirdikleri biliniyor. Hazırlık maçları yanı sıra, birlikte geçirilen zaman ve sosyal faaliyetler moral depolamaya da neden oldu…



Takımlar gibi hakemler de yapılan seminerle ikinci yarıya daha hazır ve bilgilenmiş olarak girecekler. En çok tartışılan VAR (video yardımcı hakem) sisteminin eksikleri ele alındı. Tartışmaların en aza indirilmesi için örnekler üzerinden çalışmalar yapıldı. Burada en önemli sorun, VAR nedeniyle oyunun çok fazla durmasıydı. Daha hızlı ve seri kararlar verilerek bu sorunun giderilmesi için hakemlere uyarılar yapıldı…



1000’in üzerinde takım ve spor adamlarının bir araya geldiği Antalya, spor merkezi oldu bir anlamda. Rusya, İskandinav ülkeleri ve Avrupa’nın birçok kulübüne ev sahipliği yapan Antalya, yaz turizminin yoğunluğunu kış sezonuna da taşıyarak önemli bir finans geliri sağladı…



Golf turizmi ile birlikte öteki branşlar için de çalışmalar yapan Antalya turizmcileri, ülkemizin bacasız sanayisini yükseltmeyi amaçlıyor. Ekonomik katkısı bir yana, ülke tanıtımı açısından bakıldığında büyük bir iş yapıldığı ortada…



TRANSFERDE DOĞRU ADIMLAR ATILDI



İkinci yarıya iyi başlamak isteyen takımlar hedefledikleri oyuncuları almak için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Üç büyükler arasında şu ana kadar en önemli transferi şüphesiz Beşiktaş yaptı. Trabzonspor’un golcüsü Burak’ı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar gol sorununu gidermeyi amaçlıyorlar. Şu anda Cenk ile Burak ülkemizin yetiştirdiği en iyi golcüler. Burak hem Beşiktaş hem de Milli Takım için vazgeçilmez isim olacaktır…



Lig lideri M.Başakşehir, DG Sivasspor’un yıldızı Robinho’yu alarak forvet hattını güçlendirdi. Zaten iyi bir kadroya sahip olan M.Başakşehir bu kez şampiyonluğu kaçırmak istemiyor…

Gol sorunu yaşayan bir başka takım ise Galatasaray. Eren Derdiyok’la yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar iyi bir takıma sahip. Fatih Terim, takımı yenilemek için çok istekli ancak ekonomik nedenler elini kolunu bağlıyor. Maçlar başlayana kadar bir ya da iki oyuncu takviyesi ile kadro genişliği sağlama düşüncesinde…

Gündemin en flaş takımı şüphesiz Fenerbahçe. Şimdiye dek Malatyaspor’dan alınan Sadık dışında bir hareket yok. Transferin son gününe dek arayışlarını sürdüreceklerini söyleyen Sarı-Lacivertli yöneticiler, bu kez daha dikkatli davranıyorlar. En az 2 isim daha kadroya katılacak. Amaç, ligde kalmak gibi gözükse de, üst sıraları zorlamak isteyecekler…



Takımların transfer girişimlerine bakıldığında, güç dengeleri değişebilir. İkinci yarı daha zorlu maçlar izleyeceğiz. Düşme potasından kurtulmak isteyenler ve şampiyonluk yarışını sürdürecek kulüplerin mücadelesi futbola kalite getirecek. Futbol izleyicileri çekişmeli ve zevkli maçlar izleyecek diyebiliriz…



KASIMPAŞA EKSİKLERİNİ TAMAMLADI



İlk yarının en iyi takımlarından birisi tartışmasız Kasımpaşa, transfer döneminin de en iyi takımlarından oldu. Süper Lig’in en çok gol atan takımı olan Kasımpaşa, eksiklerini giderdi. Orta sahaya alınan Tobiaz ve Haris kulübeye zenginlik getirecek. Azad ileri uçta iyi işler yapabilir. Genç oyuncu alma ilkesini sürdüren Kasımpaşa, bugüne kadar olduğu gibi yeni yıldızları yaratmada en iyi kulüp. Alınan 3 oyuncu kendilerinden söz ettirecek özelliklere sahipler. Bir yabancı kaleci transferi de her an gerçekleşebilir… Bu sezon Avrupa’yı hedefleyen Kasımpaşa, gelecek yıl şampiyonluk amacı için vites yükseltecek anlaşılan…