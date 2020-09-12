Fenerbahçe sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyor...
Geçen iki sezonu çok kötü bitiren Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk parolası ile yola çıktı. Önce teknik direktör Erol Bulut’la anlaştı. Ardından yepyeni bir takım yarattı. 12 futbolcu transfer edildi...
Rizespor karşısına çıkan kadroda geçen sezondan; Altay, Zanka, Serdar, Tolga, Deniz, Gustavo ve Ferdi vardı. İlk bakışta eskiler ağırlıktaydı. Gökhan, Caner, Thiam ve Frey ise yeni isimlerdi.
Elbette bu kadro Erol Bulut’un ideal dizilişi değildi. İkinci yarı oyuna giren Sosa, Valencia, Sinan ve Ozan dışında sakatlıkları nedeniyle sahada olmayan Novak ile Mert Hakan’ı da sayarsak çok geniş bir kadroya sahip Fenerbahçe. Hatta, iki yeni stoper de bu listede yoktu.
Bu kadar geniş bir kadroya sahip olmak elbette büyük avantaj.
Golcü Vedat’ın yerine gelecek yeni santrforu da sayarsak Fenerbahçe yepyeni bir takım kuruyor.
Bu açıdan bakıldığında Rizespor karşılaşmasını değerlendirirken, gelecek adına fazla bir şey söylemek anlamsız olur. Nedeni; kurulacak takım henüz ortada yok. Sanırız 3-4 hafta sonra sağlıklı bir değerlendirme yapmak doğru olacaktır. Gördüğümüz kadarıyla Serdar, Zanka, Tolga ve Deniz’in forma şansı bulmaları çok zor.
Erol hocanın işi de kolay değil şüphesiz. Yeni oyunculardan bir ekip yapmak her zaman zor olmuştur. En büyük avantaj ise yeniler içerisinde tecrübeli oyuncuların olması. Caner, Gökhan ve Sosa takımı ayakta tutacak ve her zaman liderlik yapacak özelliklere sahipler.
Bir kez daha tekrarlamak gerekirse, Rizespor karşılaşması gelecek maçlar adına bir ölçü olamaz.
Sezona galibiyetle başlamak elbette büyük moral olmuştur. 40 maçlık bir süreç göz önüne alındığında geniş kadronun önemi anlaşılacaktır.
Yine de, Rizespor karşılaşmasını değerlendirmek gerekirse, vasat bir maçtı demek doğru olur.
İlk yarı her iki takımın birer pozisyonu vardı. Caner kazanılan penaltıyı çok kötü kullandı. Rizespor kalecisi Gökhan iyi yer tutarak gole izin vermedi.
Altay da karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda Rizespor’a gol şansı vermedi.
İlk 45 dakika başka da pozisyon yoktu. Orta alan mücadelesi şeklinde geçti.
İkinci yarı oyun daha tempo kazandı. Rizespor’un attığı güzel gole, Gökhan Gönül karşılık verdi. İkinci penaltıyı gole çeviren Sosa maçın sonucunu da belirledi.
Pozisyon açısından kısır maça damga vuran ise Fenerbahçe’nin kazandığı ikinci penaltı oldu. Tartışılan bu penaltı kararının sezonun açılış maçında olması da şanssızlıktı.
Rizesporlular temas olmadığını öne sürerken, Fenerbahçe cephesi, hakem Arda Kardeşler’in Valencia’nın yüzüne temas olduğu gerekçesiyle penaltı düdüğünü çaldığı düşüncesinde...
Hakemler penaltı kararı verirken elbette kuralı uyguladılar diyebiliriz. Ancak gerçekten yüze gelen el, bu denli sert ve engelleyici miydi? Asıl konuşulması gereken detay gözden kaçtı sanırız.
Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise yeni transferler içerisinde Caner, Gökhan ve Sosa’nın çok doğru bir seçim olduğu…
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