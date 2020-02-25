25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kasımpaşa - Denizlispor maçında acı bir kayıp yaşadık. Kasımpaşa’ya yıllardır hizmet eden spor adamı Nursal Bilgin maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Böyle üzücü bir olayın ardından futbolu konuşmak çok zor. Yaşamının büyük bölümünü spora adayan Nursal Bilgin’in kaybı tüm Kasımpaşa camiası için büyük kayıp. Bir spor emekçisi son nefesini en sevdiği yerde verdi. Kasımpaşa ve spor ailesinin başı sağ olsun…
BURUK BİR GALİBİYET
Maça değinecek olursak... Ligin dibinden kurtulmak için mücadele eden Kasımpaşa, sahasında Denizlispor’u yenerek önemli bir avantaj elde etti…
Sezona kötü başlayan Kasımpaşa, devre arası devrim gibi bir karar olarak neredeyse takımın ilk 11’inde oynayan oyuncuları ile yollarını ayırdı. Yeni gelen isimlerin takıma uyumu elbette zaman alacaktı. Birbirini yeni yeni tanımaya başlayan futbolcular, takım olma bilincini içselleştirmişler. Denizlispor maçından önce ki karşılaşmalarda bunu çok net olarak gördük. Bir anlamda birbirini tanıma dönemi gibiydi bu süreç. Ardından teknik direktör değişikliği yeni bir takımın baştan yaratılması gibiydi…
Önceki sezon Avrupa hedefi olan hatta bu amacı yakalamaları bir biçimde engellenen Kasımpaşa, önemli oyuncularını satınca sıkıntılı sürece girdi…
Zirveden dibe inen bu yolculuk elbette herkesi şaşırttı. Futbol böyle bir oyun. Her zaman istediğiniz sonuçları almak mümkün olmuyor. Önemli olan iyi bir planlama ve kadro mühendisliği…
Denizlispor karşılaşmasında izlediğimiz Lacivert-Beyazlılar şu mesajı verdi: “Biz bu ligde kalacağız”
Alınan 3 puan bu anlam da oldukça değerliydi. Bundan sonraki maçlar için büyük moral oldu. Yeter ki, oyuncu grubu istek ve amaç birliği içerisinde olsunlar.
BİRAZ DAHA COŞKU GEREKİYOR
Teknik direktör Fuat Çapa, ideal kadroyu kurmuş gibi gözüküyor. İyi bir savunma seti oluşturmuş. Neredeyse hata yapmadan oynadılar. Uzun süredir sıkıntılı olan bu bölgenin uyu içerisinde olması kendileri adına sevinilecek bir durum…
Ancak, orta saha ve forvet hattında kopukluklar söz konusu. Rakip ceza alanı içerisine girmekte sıkıntı yaşıyorlar. Yakaladıkları pozisyonları inanılmaz derece de kötü kullandılar. Son vuruşlardan çok, ne yapacağını bilememezlik dikkat çekti. Kenardan gelen oyuncu tam olarak topu nasıl kullanacağını kafasında çözememiş. Fuat hoca bu sorunu halletmek zorunda. Santrfora topu nasıl veririm üzerine kafa yormaları gerekiyor. Koita doğru dürüst bir kenar orta alamadı. Oyundan çıkarılması da bence yanlıştı…
Kanat oyuncularının beceriksizliği de gözden kaçmadı. Zayıf bir rakip görüntüsü veren Denizlispor savunmasını çok daha fazla zorlayabilirlerdi. Yusuf bir orta dışında oyunda yoktu. Ndongala ise topla çok hızlı. Ancak, topu ayağında fazla tutuyor. Atakları başlamadan bitirmesi, top kaybı affedilecek gibi değil. Bu oyuncunun uyarılması şart.
Fuat Çapa, oyunun son bölümünde Quaresma hamlesi yapabilirdi. En azından topu istediği noktaya atma becerisi var…
Tüm bunlar bir yana, oyuncuların biraz daha canlı, coşkulu ve mücadeleci bir özelliğe sahip olması için motivasyona ihtiyaçları var. Bundan sonraki maçlar daha sert geçecek. Ligde kalmak kadar, şampiyonluk hesapları yapan rakipleri var. Artık her maç bir final…
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