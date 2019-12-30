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Fenerbahçe, Rizespor’u deplasmanda yenerek 4 maçtır kazanamama serisine son verdi. Devrenin son maçını kazanmak için sahaya çıkan Sarı- Lacivertilerin amacı üst sıralardan kopmamaktı…
Şampiyonluk iddiası bulunan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor hatta Alanyaspor kapanışı galibiyetle yaptılar. Lider Sivasspor ise, “Ben bu zirveyi bırakmam” dercesine son haftaların başarılı ekibi Göztepe’yi evine puansız gönderdi…
Üstelik, zirve yarışındaki takımlar çok gollü skorlar alarak taraftarına güzel bir yeni yıl hediyesi sundu. Tüm bu gelişmeler ışığında, Fenerbahçe ne yapacak sorusu gündemdeydi. İlk yarının son maçına çıkan Sarı-Lacivertliler 3 puan alarak “bende bu yarışta varım” derken, oyun olarak vasatın üzerine çıkamadı…
Futbol oyunu elbette sonuç açısından çok önemlidir. Çok kötü oynayıp, galip gelen hatta şampiyon olan takımlar izledik geçen yıllarda… Ancak Fenerbahçe rakiplerinin nasıl oynadığını en azından son hafta maçlarında gördük. Hatta, kaybeden takımların ortaya koyduğu mücadeleye de tanık olduk…
KÖTÜ OYUN 3 PUAN
Bu maçları görünce, Fenerbahçe’nin Rizespor karşısında oynadığı futbolu yadırgadık doğal olarak.
Mücadele yok, tempo yok, pas oyunu yok, üretim yok, pozisyon yok…
Bu oyunla hala şampiyon olacağız diyen Ersun Yanal’ı hayretle izliyoruz.
Ersun Yanal, Jailson’a teşekkür etsin. Olmadık bir anda, hiç beklenmeyen bir pozisyonda müthiş bir vuruşla takımının galibiyet golünü attı. Bir anlamda, Fenerbahçe’nin imdadına yetişen isim oldu. İşin bir başka yanı, Serdar Aziz cezalı olmasa ilk 11’de yer alacaktı. Ve belki de Jailson yedek kalacaktı…
Fenerbahçe iki gol attı. Bir duran top ve uzaktan şut…
Bunun dışında akılda kalan bir pozisyon var mı? Ya da, ceza sahası içerisinde herhangi bir organizasyon…
Sıradan bir maç. Vasatın üzerine çıkmayan bir oyun. Sağ bek, sol bek doğru dürüst bir atak yapamadı. Forvetin kanatlarında yer alan Tolga Ciğerci ile Deniz bir kez olsun adam geçemediler…
Orta sahada pas trafiği var mıydı? Hani savunmadan başlayan atak başlangıcı yapılıyordu. Nerede kaldı, Fenerbahçe büyüklüğüne yakışan baskılı oyun. Kaç şut attı Fenerbahçe. Bunun kaçı isabetliydi.
Ne yazık ki, bir karambol oyunu oynuyor Sarı-Lacivertliler. Üstelik o kadar kırılgan bir yapıları var ki, Rizespor’un cılız ataklarında bile dağıldılar. Telaşlandılar. Ne yapacaklarını bilmeyen beceriksizlik haller sergilediler…
Rizespor sahasına kapanmış, kontra toplarla pozisyon arayan bir taktikle oynadı. Tempoyu yükseltmediler. Bu durum tamamen Fenerbahçe lehine bir gelişmeydi. Buna karşın, Ersun Yanal ve oyuncuları bu avantajı değerlendiremediler…
KRUSE EMEKLİ OLMUŞ!
Futbolcu bazında bakılacak olursa, Kruse herhalde emekli olmaya karar vermiş. Zorla oynatılıyor gibi. Sahada var mı, yok mu belli değil. Rodrigues gibi kenarları iyi kullanan bir oyuncu neden kenarda oturur? Ya da niye bu kadar geç oyuna alınır? Anlamak mümkün değil.
Ersun Yanal ve ekibi oyuncular ile oturup doğru dürüst bir analiz yapmak zorundalar. Süper Lig’in ikinci yarısı daha zor ve çetin geçecektir. Bu oyun performansı ile Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansının olmadığını görmeliler. Buna göre kendilerini hazırlasınlar.
Alınan 3 puanın, lider Sivasspor’un 6 puan gerisinde olmanın çok fazla bir şey ifade etmediği ortada. Bu nedenle, eleştirilerin en ağırını kendileri yapmalılar. Her şeyi tozpembe göstermek ve görmek hayal kırıklığı yaşatır. Aman dikkat…
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