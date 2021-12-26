Fenerbahçe’nin Malatyaspor’u 2-0 yendiği karşılaşmada en çok dikkat çeken taraftar oldu. Maç süresince “yönetim istifa” diye bağıran bir kısım taraftarı anlamak gerçekten güçtü. Hatta sahanın en iyi oyuncusu Mert Hakan’ın ıslıklanması şaşırtıcıydı. Geçen hafta başlayan protestoları yine bir kısım taraftarın yaptığını gördük. Buna karşın, gerçek Fenerbahçeliler takımlarına sahip çıkarak, “Fenerbahçe sevgisini“ öne çıkaran tezahüratları maç sonuna dek yaptılar. Belli ki, taraftarı kışkırtanlar var. Başarısızlıktan beslenenler, takımın kötü sonuçlar alması için çaba gösteriyorlar. Bunları kabul etmek mümkün değil. Fenerbahçe sevgisi, iyi günde, kötü günde birlikte olma duygusu olmalı. En azından Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının tutumlarına bakmaları yeterli. İki takımın da Fenerbahçe’den daha iyi olmadığı ortada. Buna rağmen ne yönetim istifaya çağrılıyor ne de futbolcular ıslıklanıyor…

Karşılaşmaya gelince, motivasyonunu yitirmiş bir oyuncu grubu vardı sahada. 9 kişi kalan Fatih Karagümrük beraberliği oyuncuların dengesini alt üst etmiş anlaşılan. Üstelik teknik direktörü olmayan bir takım olarak ne yaptıklarının bilincinde değillerdi. Oyun vasattı. Plansız ve gelişigüzel bir anlayış içerisinde geçen maç oynandı. Malatyaspor bırakın oyunu sanki ligi bırakmış bir isteksizlik içerisindeydi. Bu takıma karşı çok farklı bir galibiyet almak mümkündü. Kaçan goller vardı. Atılan kötü şutlar dikkat çekti. Oyuncuların kendilerine güveni kalmamıştı. Futbolculara hak vermemek elde değil.

Atağa çıkarken yuhalanan oyuncuların elleri ayaklarına dolaştı tam anlamıyla. Nasıl oynayacaklarını şaşırdılar doğal olarak. Böylesine bir atmosferde alınan 3 puan başarıdır. Hiç kimsenin hele hele Fenerbahçe taraftarının olumsuz davranışa hakkı yok. Desteğe ihtiyacı olan oyuncuları bu kadar ezmek, kötülemek, ıslıklamak, yuhalamak anlamsızdır. Bu tür protestolar kime yarar? Rakiplerinin ekmeğine yağ sürmek diye buna denir.

Elbette, şampiyonluk hedeftir. Ancak henüz her şeyin bitmediği ortada. Varsayalım ki, şampiyonluk uzak bir ihtimal. Peki, Avrupa’ya gitme umudu ne olacak? Taraftarlar, işte tam da bu günlerde gereklidir. Üstelik Fenerbahçe taraftarı olmanın ne demek olduğunu anlatmaya gerek yok. Yönetimi, futbolcuyu beğenmeyebilirsiniz. Eleştiri en doğal haktır. Bir kısım taraftarın protestosu karşısında sormak gerekir. Bunun yeri ve zamanı şu an mı?