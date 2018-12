Kasımpaşa bu haftayı da boş geçmedi. Fenerbahçe’ye 2 gol attılar. Gol krallığı iddiasını sürdüren Diagne yine sahnedeydi...

Liderle arasında ki farkı 4’e indiren Kasımpaşa, bu performansı ile Avrupa Kupalarına gitme hedefini bir kez daha ortaya koydu…



Mustafa Denizli, Kadıköy’den puanla dönmek istiyordu. Hızlı adamlarına güveniyordu. Oyunun bir bölümünde çok üstündüler. İkinci yarı daha çok savunma oynadılar. Kazanılan toplarla hızlı ileri çıkıp gol şansı yaratmaya çalıştılar…



Kasımpaşa’nın yerleşmiş bir oyun planı olduğu gerçek. Kendi felsefeleri ve bir mantıkları var. Nedir bu sistem?..

Savunma disiplininden uzaklaşmadan, kazanılan topları kenarlardan hızlı ve seri kullanmak. Çok fazla topla oynamak yerine, sonuca odaklı paslar yapmak öncelikleri…



Fenerbahçe karşısında bu taktiği harfiyen uyguladılar. Telaşlanmadan, soğukkanlı ve yardımlaşma ilkesi ile gol aradılar. Kazanmayı çok istediler mi? Bence, öncelikle bir puan yeterli diye baktılar. Bunun nedeni karşılarında oldukça yıpranmış, yaralı bir takım vardı. Fenerbahçe gibi adı büyük bir takımın ne yapacağını kestirmek güçtü. Kendi seyircisi önünde farklı bir karakter ortaya koyabilirlerdi. Tüm bunları düşünen Mustafa Denizli, daha dikkatli ve hata yapmayan bir anlayışı oyuncularına aşılamıştı…



Kasımpaşa’nın en büyük artısı, ortak bilinç ve takım olma anlayışı dışında iki önemli oyuncuya sahip olmasıydı. Trezeguet ve Diagne gibi üst düzey iki oyuncu büyük kazanç. Topla her buluşmaları mutlak sonuç getiriyor…



İki oyuncu şimdiden birçok takımın radarında. Avrupa’nın önde gelen kulüpleri şimdiden Kasımpaşa’nın kapısını çalmaya başladılar aslında. Ancak, hedefi olan kulübün iki oyuncuyu takımda tutmak için her şeyi yapacağını sanıyoruz…



Dün oynanan oyuna bakıldığında Kasımpaşa’nın galibiyeti kaçırdığını söylemek zor. Ancak, kazanma arzusu biraz daha yüksek olsa 3 puanla dönmek mümkündü…



Mustafa Denizli gibi tecrübeli bir teknik adam, ilerleyen dakikalar da Fenerbahçe’nin kolay bir ekip olduğunu görmeliydi. Biraz daha önde oynayıp, pres yapılabilse skoru çok farklı bir maç olabilirdi…

Bir türlü toparlanamayan Fenerbahçe, her hafta “bu kez olacak” umudu ile sahaya çıkıyor. Taraftarın desteği ve inancı her şeye rağmen sürüyor…Fakat, ortada bir gerçek var. Bu takımın oyuncu topluluğunun kalitesi zayıf. Fazla bir beklenti içine girmek hayal kırıklığından başka bir şeye yaramıyor. Hangi teknik adamı getirirseniz getirin sonuç değişmez…El de bulunan oyuncuların durumu ortada. İstedikleri kadar iyi niyetli olsunlar. Mücadele etsinler. Yaratıcı özellikleri olmayan, sıradan birer futbolcular. Bu ekibin yapacağı bundan fazlası olmaz. 14 maçta alınan 14 puan her şeyi anlatıyor…Bu sezon düşme potasından ne kadar uzaklaşırlarsa büyük başarıdır. Önümüzdeki yıl bu kadro ve teknik adamlar değişmek zorunda. Yeniden başlamak, yeni bir takım yaratmak kaçınılmaz. Şu an kadroda bulunan oyuncuların bir ikisi hariç hepsini gönderebilirsiniz…En önemli sorun, gelecek futbolcuları kimin ya da kimlerin belirleyeceği. Görevde olan isimler seçerse yine hayal kırıklığı yaşanır…Kasımpaşa karşısında alınan bir puan Fenerbahçe için büyük başarıdır. Yapılan 36 ortaya bir kafa vuramayan golcülerden ne beklenebilir ki? Kasımpaşa maçının analizini yapmak yersiz bence. Takım her maç aynı senaryoyu sergiliyor…Sarı-Lacivertli taraftara sabırlarından dolayı ne kadar teşekkür edilse azdır. Başkan Ali Koç, yerine bir başka isim o koltukta otursa yer yerinden oynardı…