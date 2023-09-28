İbrahim Yıldız: Beşiktaş'ın çöküşü

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Karşılaşma öncesi her şey Beşiktaş’ın lehine gözüküyordu.

Kasımpaşa karşısında 3 kırmızı kart gören Adana Demirspor statü gereği yeni transferlerini erteleme maçında oynatamayacaktı.

Bu duruma bakıldığında 11 eksikleri vardı. Üstelik 2 as kalecisi de yoktu.

Beşiktaş’ın rakibinin bu kadar eksik olmasını değerlendirmesi bekleniyordu doğal olarak.

Ancak, beklentilerin aksine çok farklı bir maç izledik.

Hızlı, tempolu karşılaşmanın kazananı ev sahibi takım olurken, haklı bir galibiyet aldı.

Beşiktaş neden kaybetti sorusunun yanıtını ararken salt Adana Demirspor maçını ölçü almamak gerekir.

Öncelikle, sezon başından bu yana, çok kolay gol yiyen bir takım Beşiktaş.

Topa sahip olsalar da, orta alanda sıkıntı yaşıyorlar. Savunma bire birde çok hata yapıyor.

Forvet oyuncuları yalnız kalıyor. Rakip ceza alanın da çoğalamıyorlar. Atılan goller bireysel çabalarla gerçekleşiyor.

Takımın golcüsü Aboubakar yalnız kalıyor.

Cenk eski formundan çok uzak. Yine de 90 dakika ısrarla sahada tutuluyor.

Tüm bu sorunları Adana Demirspor karşılaşmasında bir kez daha yaşadılar.

Maça iyi başlayan, topa sahip olan Beşiktaş uzaktan atılan iki şutla aynı köşeden golleri yedi. Kaleci Mert’in bu tür golleri yemesi yadırgandı. Daha sonra sakatlanarak oyundan çıktı.

Yerine giren Ersin de yediği iki gol de tıpkı Mert gibi hatalıydı.

Siyah-Beyazlıların orta sahası, top çalmada başarısızdı. Rakip oyuncular çok rahat geçtiler orta alanı. Kaptırılan topları karşılayamadılar.

Yusuf Erdoğan’ın iki Beşiktaşlı oyuncuyu geçip attığı golde amatör takımların yapmayacağı acemilik vardı.

Beşiktaş’ın oyunu çok açık alanda oynaması Adana Demirspor’un işini kolaylaştırdı. Top rakipteyken ne yapacağını bilmeyen bir oyuncu grubu vardı sahada.

Oyun sistemi hatalıydı tıpkı yenilen gollerde olduğu gibi. Teslimiyetçi anlayış, rakibin oynamasına izin verilmesi kolay gollerin yenilmesinin başlıca nedeniydi.

Trabzonspor deplasmanından sonra Adana deplasmanı da farklı yenilgi ile sonuçlandı. Bu sonuç Beşiktaş adına büyük kayıptır, Zirve adına rakipleri ile puan farkı gittikçe açılıyor.

Gelecek adına tehlike çanlarının çaldığını şimdiden duyuyoruz.

Bir başka soru ise, yeni transferler neden oynamıyor? Oynatılmayacak ise neden alındılar?

Adana Demirspor eksik kadrosuna rağmen kazanma adına daha iyi motive olmuştu. Enerjisi yüksek, mücadeleden yılmayan, maçı bırakmayan bir oyun sergilediler.

Beşiktaş direnç göstermekten uzak kalınca işleri kolaylaştı. Yakaladıkları çok net fırsatlar vardı. Biraz dikkatli olsalar skor 5-6 olabilirdi.