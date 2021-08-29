Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 10 kişi kalmasına karşın Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başardı.

Karşılaşmaya iyi başlayan, önde basan, rakibe nefes aldırmayan takım olarak coşkulu oynayan bir takım izledik. Siyah-Beyazlıların presi rakibi zaman zaman sıkıntıya soktu. Savunmada oyun kurmayı düşünen Karagümrük, baskı altında kalınca zorlandı. Yedikleri gol de bu baskı sonucu geldi. Yeni transfer Alex Teixeira uzaktan harika bir vuruşla golle de tanışmış oldu.

Beşiktaş, geçen sezon şampiyon olan takımını koruduğu gibi yerinde transferler yapmış. Nokta atışlar diyebileceğimiz oyuncular almışlar. Teknik özellikleri yanı sıra, hızlı oynayan, oyun akılları olan oyuncular takıma büyük katkı sağlayacaklar. Karagümrük karşısında bunu izledik.

Karşılaşmayı ikiye ayırıp değerlendirmekte yarar var. İlk 45 dakika Siyah-Beyazlıların harika bir oyun oynadığını söylemeliyiz. Takım olarak çok istekliydiler. Pozisyonlar buldular. Rakibi sahasından çıkarmadılar. Karagümrük bu yarıda iki pozisyon dışında, sahasından çıkmakta zorlandı.

Siyah-Beyazlıların yeni transferleri İstanbul’daki ilk maçlarında beğeni aldı. Taraftarın istediği ve beklediği performansı gösterdiler. Alex, hazır olmamasına karşın attığı gol ve istekli oyunu ile kadronun değişmezi olacağı sinyalini verdi. Teknik özelliği yanı sıra, çabuk adam geçmesi ve sürekli şutu düşünmesi olumluydu. İlerleyen haftalarda adından sıkça söz ettirecektir.

Santrfor Batshuayi ise beklenenden çok daha iyi bir golcü özelliğine sahip. Toplu topsuz her an tehlike yaratabiliyor. Ceza sahası içerisinde fiziksel özelliği yanı sıra teknik becerisi olduğunu da gördük. Son yılların en iyi golcü transferi demek mümkün.

Karşılaşmanın ikinci yarısı 10 kişi oynayan Beşiktaş, galibiyeti korumak için iyi mücadele etti. Bu yarı iki de gol pozisyonu buldular. Karagümrük, bu yarı topa daha çok sahip olmasına karşın hücumda etkisiz kaldı. Her iki takımın kalecileri de iyi toplar çıkardılar. Beşiktaş’ın genç file bekçisi Ersin, bu sezon da formayı vermeyecek gibi. Genç sol bek Rıdvan’da oldukça başarılı bir maç çıkardı. Geçen sezona göre daha formdaydı.

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır’ın Salih’e gösterdiği ilk sarı kart tartışılır. İkinci sarı kartla oyun dışı kalan Salih, tam olarak görev yerini benimsememiş. Takımı eksik bırakması kendi adına eksi puandı. İkinci sarı kartta hakem Çakır haklıydı. Salih, daha dikkatli olmalıydı.

Baskılı oynamayı başarıyla gerçekleştiren Beşiktaş, eksik kalmasa oyunun skoru farklı olabilirdi. Karagümrük kadrosunda gidenleri aradı. Ağır oynuyorlar. 10 kişi kalan Beşiktaş’a karşı daha etkin olmaları beklendi. Yapamadılar. Çok pas hatası ile oynadılar. Yedikleri gol de verdikleri pozisyonlar da hatalı paslar sonucu gerçekleşti.

Çalkantılı bir dönem yaşayan Emre Mor’un Karagümrük’te neler yapacağı soru işareti. Oynadığı süre içerisinde çok şık bir hareketi vardı. Zaman içerisinde göstereceği performansı merakla bekleniyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi aldığı galibiyetle büyük moral buldu. Hızlı oynamanın yanı sıra, coşkulu, tempolu, hızlı bir oyun sergilediler. Güzel bir karşılaşma izledik.

Yabancı kuralı sorunu bir kez daha gündeme geldi diyebiliriz. 3 Türk oyuncunun aynı anda sahada kalması, teknik direktörleri zorlayacaktır. Oyuncu değiştirirken, matematik yapmaları gerekiyor. Sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Federasyon bu konuyu bir kez daha masaya yatırır mı? Sanmıyoruz. Ancak, şikayet çok diyebiliriz.