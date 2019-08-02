Türkiye Futbol Federasyonu, borç batağında olan kulüpleri kurtarmak için önemli bir adım atmıştı. Bankalar Birliği ile yapılan görüşmeler sonucu kulüplerin borçları yeniden yapılandırılacak.

TFF bunun için Lisans Talimatı yayınladı. Bankalar Birliği ile yapılan protokolün uygulanması için bu karara uymak zorunluluk.

Buna göre;

- Her kulüp borçlarının büyüklüğüne göre gelirlerinin bir kısmını harcayabilecek. Limiti aşamayacak.

- Yapılandırma vadesi farklı olacak. Her kulübün borç yapısına göre değişkenlik gösterecek.

- Borçlarını ödemeyen, talimata uymayan ve lisans alamayan kulüplerin cezasını artık FIFA değil TFF verecek.

- Kulüpler borçlarının yüzde 15 kadarını transfer bütçesi olarak kullanabilecek.

- Kulüplerin finans kurumlarına olduğu kadar, futbol ailesine olan borçları da kapsama alınacak.

- Bu talimata uymayan kulüplere puan silme, kadro sınırlama gibi cezalar da söz konusu.

Birçok kulübün aldığı borcun ancak faizini ödediği düşünüldüğünde yapılan anlaşmanın önemi ortada. Yaklaşık 8 milyar TL’yi aşan bir borç söz konusu. Yapılandırmaya göre 3 yıl geri ödemesiz bir plan önemli bir ayrıntı…

Bankalar, söz konusu protokole göre kulüpleri mali olarak denetleyecekler. Böylece mali tablonun daha sağlıklı yürümesi sağlanacak.

Türk futbolu adına önemli bir girişim.

Ne var ki, kulüpleri batağa sürükleyenler yüzleri kızarmadan ortalıkta geziyorlar. Hiçbir yaptırımla karşı karşıya olmadıkları için oldukça rahatlar. Bunun için yasa değişikliği bekleniyor. O da bir türlü çıkmıyor.

BORCU OLMAYANLARIN SUÇU NE?

Federasyon, borcu olanları kurtarırken mali açıdan sorunu olmayan kulüplere suçlu muamelesi yapmayı anlamak zor...

Sivasspor, Göztepe, Kasımpaşa, Gençlerbirliği kulüpleri borcu olmayan örnek kulüpler. Bankalar, borcu olanları desteklerken bu kulüpleri neden göz ardı ediyor? 4 kulüp için aynı yöntem uygulanamaz mı? 3 yıl ya da 5 yıl anlaşma neyse kredi konusunda bu kulüplerin taleplerine neden “Sizin borcunuz yok. Bu kapsama giremezsiniz” deniliyor…

Büyük haksızlık. Batıkları kurtar, başarılı olanları cezalandır! Aslında örnek olsun diye bu kulüpler daha da çok desteklenmeli. Hatta kamuoyuna açıklanmalı ki teşvik olsun…

Konuyu Futbol Federasyonu çözebilir diye düşünüyoruz. Yoksa iş UEFA’ya kadar gidebilir...

NİHAT ÖZDEMİR‘İN EN ZOR TOPLANTISI

İki hafta sonra Süper Lig başlıyor. Maçların yayını konusu hala belirsiz. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman başta olmak üzere kulüp temsilcilerini toplantıya çağırdı. Bugün yapılacak toplantıda yayın sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak...

BeIN Sports yetkilileri, indirim konusunda ısrarlarını Nihat Özdemir’e ilettiler. 2016 yılında yapılan anlaşma şartları ile çalışmalarının mümkün olmadığını sürekli dile getiriyorlar. Hatta 8 Temmuz'da yapmaları gereken 125 milyon dolarlık ödemeyi de yapmadılar. Ekonomik sıkıntıyı bir koz olarak kullanmak istiyorlar. 36 ülkede faaliyet gösteren Katarlı şirketin “blöf yaptığını” öne süren kulüpler, anlaşmanın koşullarının yerine getirilmesi konusunda ısrarlı...

Katarlı şirketin vazgeçmesi durumunda 160 milyon dolarlık teminat yakması söz konusu. Ayrıca anlaşmada Katar hazinesinin de 150 milyon dolarlık güvencesi var…

İşin bir başka yanı ise beIN Sports bırakırsa TRT bu işin altından kalkar görüşünün ağırlık kazanması. TRT yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, “Zaten 1. Lig maçlarını yayınlıyoruz. Belli bir tecrübemiz var. Teknik anlamda bir sıkıntı olmaz” diyorlar…

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaptığımız görüşmede maçların ertelenmesinin söz konusu olmadığını, yayın konusunun büyük ölçüde bugün bir sonuca bağlanacağını söyledi...