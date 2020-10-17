"Başakşehir sezonu açtı"

Geçen sezonun şampiyonu sezona kötü başlamıştı. İlk 4 hafta galibiyetle buluşamamıştı. Trabzonspor deplasmanında alınan 2-0’lık skor üstünlüğü, son şampiyonu yeniden lige döndürdü.

İyi bir kadroya sahip olan İstanbul takımı, geçen sezonun görüntüsünü yeniden kazanmış. İkili mücadele üstünlüğü, hatasız pas yapma, rakip alana rahat gitmesi, pozisyon zenginliği, oyun kontrolü üst düzeydeydi.

Sezonun ilk 4 haftasında yapılan yorumları, alınan galibiyetle çöpe atan Başakşehir bu ligde ben de varım diyebileceğimiz bir karakter ortaya koydu.

Okan Buruk, takım iskeletini bozmadan yeni takviyeler yaparak daha güçlenen bir ekip yaratmış. Yedek kulübesinde oturan oyuncular en az oynayanlar kadar etkili olabilecek isimlerden oluşuyor.

Rafael, İrfan Can ile iyi bir ikili oluşturmuş. Takımı atağa kaldırmada oldukça etkinler. Rakibe alan bırakmayan, kenarları iyi kullanan bir oyun kurguları var. Visca’nın attığı gol harikaydı. Ülkemize geldiği günden bu yana performansı ile dikkat çeken bu oyuncu, her zaman skoru değiştirebilecek özelliklere sahip.

Futbolda istikrarlı kadro her zaman önemlidir. Coşkuyu topu iyi kullanarak yükselten Başakşehir kaliteli oyuncuları ile farkını bir kez daha gösterdi.

Trabzonspor’un kadrosuna göre daha fazla özellikleri olan Başakşehir haklı bir galibiyet aldı…

TRABZONSPOR GİDENLERİ ARAYACAK

Bordo-Mavililer 3 önemli oyuncusunu gönderdi. Novak, Sörloth ve Sosa takımın iskeletini oluşturan oyunculardı. Üstelik, geçen sezon 40 gole imza atmışlardı.

Ayrıca Başakşehir karşısında ideal kadroda yer alan üç isimden yoksundular. Yeni gelenler, gidenlerin yerini dolduramamış. Bunu çok açık olarak gördük.

Top kapma, atağa çıkma, pas yapma, ikili mücadele kazanma gibi olması gerekenleri yapamadılar. Orta alan hiç yoktu. Bir tek Abdülkadir Ömür’le olmadığı ortada. Abdülkadir’in iyi oynayabilmesi için yanında Sosa ayarında bir arkadaşına ihtiyacı var.

Sezonu ikincilikle bitiren, oynadığı canlı oyunla dikkat çeken, her maçı büyük beklentilere gebe olan, gol atma sorunu yaşamayan Trabzonspor, ilk 5 haftada bunların hiçbirini yapamadı.

Bordo-Mavililer yeni oyuncular ile yeniden takım bütünlüğünü sağlayabilir mi? Şimdilik bu soruya olumlu yanıt vermek gerçekten zor. Organizasyon sorunu yaşadıkları ortada. Savunmadan çıkan topların rakip alana gitmesi ve pozisyona girme sıkıntılı.

Taraftar, heyecanlı, mücadele eden, son dakikaya kadar gol arayan, pozisyona giren takımı özlüyor şüphesiz. En iyi kaleciye sahip olmak ne kadar büyük avantaj olsa da, rakibe verilen pozisyonlar karşısında Uğurcan’ın da yapacağı fazla bir şey yok.

Maçın özeti; Başakşehir haklı bir galibiyet alırken kalite farkını gördük. Trabzonspor, kadro mühendisliği konusunda başarılı olamamış. Sorunu çözmeleri biraz zaman alacak…