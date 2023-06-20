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Milli Takım, Avrupa Şampiyonası eleme gurubunda Galler’i 2-0 yenerek 9 puanla liderliğini sürdürdü. Samsun’da oynanan karşılaşmanın atmosferi çok yüksekti. Letonya maçının ardından alınan ikinci galibiyette Millilerin güzel oyununu izledik. Kırmızı kart, sayılmayan goller, kaçan penaltıyı göz önüne aldığımızda ilginç bir karşılaşmaya tanıklık ettik.

İlk yarının sonuna doğru Galler’in 10 kişi kalması avantaj oldu. İkinci yarı, Hakan’ın kaçırdığı penaltıya üzüldük doğal olarak. Ardından Umut’un attığı golde ele oynama kararı çıktı. Sayılmayan iki gol, kaçan penaltı sonucu şanssızdık. Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, sıkışan oyunu açmak adına yerinde değişiklikler yaptı. Hamleler sonucu oyunun akışı da değişti. İkinci yarı takım daha organize ve üretken bir performans gösterdi. Şunu da unutmamak gerekir. Rakip takımın serbest vuruştan kullandığı atışı kaleci Mert harika bir hamle ile kurtardı. Bu kurtarış maçın dönüm noktası oldu diyebiliriz.

Milli Takım'da Umut ve Arda ilk gollerini de atmış oldular. Karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlandık. Savunma ağırlıklı bir taktikle sahaya çıkan Galler, 10 kişi kalınca ceza sahasına daha kalabalık bir set çekti. Bu duvarı aşmak gerçekten zordu ancak önce Umut ardından Arda sonucu belirleyen isim oldular.

Karşılaşmanın öne çıkan isimleri vardı. Ferdi, sakatlanana dek sahanın en iyilerinden birisiydi. Penaltının oluşumunda ve sayılmayan gol de büyük rolü vardı. Barış Alper de ikinci yarı sağ kanatta çok başarılı bir performans çıkardı. Arda’dan ayrıca söz etmek gerekir. Topu ayağına aldığında büyük heyecan yaratıyor. Ara pasları, çalımları bir yana attığı gol kelimenin tam anlamıyla muhteşemdi.

Futbolumuzun yıldızı olmayı fazlasıyla hak ediyor. Çok genç yaşına rağmen kendine olan güveni, yeteneklerini sergileme konusundaki özgüveni üst düzey bir futbolcu olma yolunda olduğunun göstergesiydi.

Maçın skandalı ise ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golümüz oldu. Yan hakemin golü vermesine rağmen, VAR devreye girdi ancak ofsayt çizgisi, teknik bir arıza nedeniyle çizilmedi. Bunun yerine orta hakeme monitörden izlemesi söylendi. İtalyan hakem izleyerek golü iptal etti. Futbolda ilk diyebileceğimiz bir karar UEFA seviyesinde bir organizasyona yakışmadı.

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