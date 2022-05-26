Futbolda sezon bitti, tartışmalar sürüyor.
Haziran ayında yapılacak seçim öncesi, yayın sorunu henüz noktalanmadı. Bunun yanı sıra sezonun en çok tartışılan hakem kararları da unutulmadı. Üstelik 13 hakemin cezalandırılması gündemi uzun süre meşgul etmişti.
Kulüpler, sezon boyunca çok kez federasyon ve hakem kurulundan şikayetçi oldular. Nihat Özdemir’in istifası sonrası göreve gelen Servet Yardımcı da bu eleştirilerden kurtulamadı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında yine federasyonu hedef alan açıklamalar yaptı. Koç, Temsilciler Kurulu Başkan Vekili Ömer Demir’in görevde bulunmasının yanlış olduğunu söyledi. Ömer Demir’in mahkemece 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldığını buna rağmen görev verildiğini söyleyerek, konuyla ilgili olarak federasyona yazılı başvuru yaptı.
Trabzonspor’da 2015 yılında yöneticilik yapan Ömer Demir, olaylı Trabzonspor - Gaziantep karşılaşması sonrası hakemleri soyunma odasında rehin tutan isimdi. Mahkemeden ceza alan, sonra bu cezası kaldırılan (dosyası temizlenen) Demir, Futbol Federasyonu Temsilciler Meclisi Başkan Vekilliğine getirildi. 6 aydan fazla ceza alan kişilerin herhangi bir kurulda görev alması yasak olmasına rağmen Ömer Demir, başkan Abdurrahman Arıcı tarafından kurula alındı. Futbol Federasyonu yönetim kurulu da bu görevlendirmeyi onayladı.
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç’un televizyon programı sonrası Futbol Federasyonu’na yazı yazarak iki soru sordu.
1- Bir yıl hak mahrumiyeti alan bir kişi nasıl olur da görev yapabilir?
2- Üç aydan fazla ceza alan bir kişi görev alamazken, bu zat nasıl hakem ve gözlemcilerin sorumluluğunu aldı?
Fenerbahçe’nin iddialarına ve sorularına Futbol Federasyonu henüz bir cevap vermedi.
Başkanlık seçimi öncesi gündeme gelen bu konu, Federasyon - Fenerbahçe gerginliğine yol açar mı? Yeni seçilecek yönetimin konuyla ilgili yol haritası nasıl olur? Bekleyip göreceğiz.
Ancak şurası bir gerçek ki, işler eskisi gibi olmayacak. Artık kulüpler seslerini daha gür çıkarıyorlar. Futbolun en büyük paydaşı olarak taleplerinin dikkate alınmasını istiyorlar. Kurullar belirlenirken liyakat sahibi kişilerin seçilmesini istiyorlar.
NE OLMUŞTU?
Avni Aker Stadı’nda oynanan Trabzonspor - Gaziantep karşılaşması 2-2 bitmiş, verilmeyen bir penaltı gerekçesiyle olaylar çıkmıştı. Maç sonrası soyunma odasında 4.5 saat mahsur kalan hakemler saat 03.30'da güvenlik güçlerinin yoğun çabası sonucu şehri terk etmişlerdi.
Dönemin Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yöneticileri arayarak, "Ben gelene kadar hakemleri statta tutun” talimatı vermişti. Ardından iddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girmiş ve hakem Çağatay Şahin ve arkadaşları kilitlendikleri odadan çıkarılmıştı.
Hakemlerin mahkemeye gitmesi sonucu, Trabzonsporlu yöneticiler hak mahrumiyeti ile cezalandırılmışlardı.
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