Son 3 maçını kazanan Beşiktaş, Alanya'da kaybetti.

Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'yi yenerek zirveye yaklaşan siyah-beyazlılar, Alanya'da sert bir duvara çarptı demek doğru olur.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçındaki gibi bir taktik denemek istedi. Savunmadan uzun toplarla çıkıp gol bulmak istiyordu.

Ancak Alanyaspor dersini iyi çalışmıştı. Aboubakar'a neredeyse hiç adım attırmadılar. Ev sahibi takımın stoperleri çok başarılıydı. Tzavellas iyi oyunun yanı sıra hata da yapmadı.

Aboubakar devre dışı kalınca Beşiktaş'ın işi zorlaştı. Orta sahayı oyuna katmayı ancak son bölümde düşünen Sergen hoca geç kalmıştı.

Rakip takım 10 kişi kalınca oyun üstünlüğünü ele geçiren siyah-beyazlılar gol becerisini gösteremedi.

Beşiktaş pas oyununu yapamayınca istediği sonucu da alamadı.

Bunun en temel nedeni Alanyaspor'un baskılı oyunuydu.

Öyle sert pres yaptılar ki, kelimenin tam anlamıyla Beşiktaş'a göz açtırmadılar.

İki penaltı bir kırmızı kartın olduğu maç tempolu ve zevkli geçti. Her iki takımın da oynamak istemesi güzel bir maçı izlememize neden oldu.

Alanyaspor, Beşiktaş'ın galibiyet serisine dur derken şampiyonluk ısrarını da göstermiş oldu.

Eksik oyuncularına rağmen galibiyeti hak ederek alan Alanyaspor öyle yabana atılacak bir takım değil.

Öncelikle teknik direktör Çağdaş Atan, oyunculuğundaki hırsını yitirmemiş. Bu özelliği oyunculara da yansıyor. Beşiktaş gibi bir takımı nasıl durduracağının hesabını yapmış. Önde baskı, sürekli pres taktiği rakibin oyun kurmasını engelledi. Kazanılan topları iyi kullandılar. Hatasız pas oyununa hızı da ekleyerek pozisyonlara girdiler.

Alanyaspor'un oyun ve oyuncu kalitesi ortada. Şampiyonluğa oynayan bir takım gibiydiler. Yardımlaşma, koşma, mücadele ve kolektif oyun felsefesi ilçe takımını zirvede tutuyor. Azımsanacak bir durum değil. Küçük bütçe ile oluşturulan takımın bu başarısı takdir edilmeli.

Davison, Siopis, Bakasetas öne çıkan oyunculardı.

Alanya'nın başarısına şapka çıkarmalıyız. Şampiyonluğa oynuyorlar. Bugüne dek sergiledikleri oyun bunun en temel göstergesi.