33 askerimizin şehit düştüğü haberi ülkeyi yasa boğdu… İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Batman, Tekirdağ, Samsun, Hatay, Bursa, Bingöl, Bitlis, Tokat, Kayseri, Uşak, Antalya, Gaziantep, Osmaniye şehitlerine ağlıyor…

Yalnız onlar mı? Tüm Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti…

Bugüne dek bölgedeki en büyük şehit haberiyle sarsıldık…

Üzülmek ne kelime, içimiz kan ağlıyor…

“Tarih dün geceyi bir yere not edecektir… Suriye sahasında yeni bir dönem başladı… Yaşanan tam bir hainlik, arkadan vurmadan başka bir şey değil…” diyor HaberTürk yazarı arkadaşımız Muharrem Sarıkaya… Sarıkaya’nın tespiti doğru. Suriye batağında kimseye güvenilmez. Zor günler geçirdiğimiz ortada. Dileriz en kısa sürede, bu kaos ortamından kurtuluruz…

BEŞİKTAŞ PES ETMİYOR

Böyle bir ortamda maçtan söz etmek anlamsız kalıyor…

Ne var ki, yaşam sürüyor. Trabzonspor karşısında çok iyi oynayan ve galibiyeti kaçıran Beşiktaş, bu kez deplasmanda Alanyaspor’u yenmeyi başardı…

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başına geldiğinden bu yana pozitif oyun anlayışını yerleştirdi. İdeal kadroyu bozmadan, tecrübeli ayaklarla sonuç alıyor. Bir süredir sessiz kalan Burak, sahneye çıkarak golcülüğünü bir kez daha kanıtladı. Attığı ilk golde topu takibi ve zor pozisyonda kafasını uzatması kendisine özgü bir hareketti…

İlk yarıyı yenik kapatmasına karşın Beşiktaş pes etmedi. İkinci yarı daha çok rakip alana yığdı oyunu. Alanyaspor’un oyun kurmasına engel oldular. Caner ile Gökhan bu kez daha çok savunmada kaldılar. Hata yapmak istemediler. Rakibin hızlı adamlarını kontrol ederek, pas oyununu iyi yaptılar. Alanyaspor’a pozisyon vermediler. Bir tek hataları vardı o da gol oldu…

Atiba’nın bir şutu direkten döndü. Kaçırılan net pozisyonlar vardı. Skor, beklenilenin aksine daha farklı olabilirdi…

Sergen Yalçın, orta alanda Boyd tercihi ile dikkat çekti. Bir anlam da Ljajic’e bir mesajdı bu tercih… Bu ortamda oynamak gerçekten zordu. Oyuncular şehit haberleriyle sarsılmıştı ister istemez. Ancak, işlerini yaptılar. Siyah-Beyazlılar aldıkları galibiyetle üst sıralarda kalmayı amaçladıklarını gösterdiler. Şampiyonluk zor gibi gözükse de, kazanılan ve kazanılacak galibiyetler bambaşka bir senaryo yaşatabilir Beşiktaş’a…



