Trabzonspor, Fenerbahçe yenilgisinden sonra kendi sahasında Kasımpaşa'ya yenildi.

Üstelik kaleci Uğurcan biri penaltı olmak üzere önemli kurtarışlar yaptı.

Trabzonspor'un tek umudu sol kanatta oynayan Nwakaeme.

İlk yarı iyi oynayan iki gol ve bir gol pası veren bu oyuncu ikinci yarı durunca Trabzonspor'un kaybedeceği anlaşıldı.

Abdülkadir Ömür gerçek oyununu gösteremeyince bordo mavililerin oyuna ağırlık koyma şansı kalmadı.

Bu oyun anlayışı ile Trabzonspor'un başarıyı yakalaması çok güç.

Orta sahaya çözüm bulunmak zorunda.

Rakip takım oyuncuları hiçbir engele takılmadan ceza sahasına çok rahat geliyor.

Öncelikle bu sorunu halledip sonra oyun planını yeniden kurgulamalılar.

Çok gol yiyen bir takım olmaktan kurtulmak yalnız iyi kaleciyle olmaz. Takım bütünlüğü sağlanamazsa bu sezon hayal kırıklığı yaşanır.

Kasımpaşa'ya gelince, galibiyeti hak ettiler. Bireysel başarı yerine takım oyununu benimsemişler.

Oyunu son ana kadar bırakmıyorlar. Kaliteli ayakları var. Bunların başında Koita geliyor. Harika bir gol atarak maçı bitirdi.

Aslında maçın ilk ve son golünü atan Kasımpaşa bir anlamda aç kapa yaptı.

Bakıldığında Trabzonspor'a 4 gol atmak öyle kolay bir iş değil.

Üstelik 3-1'den çevirmek ayrı bir başarı.

Kasımpaşa'da Yusuf'un çabası, mücadelesi, isteği dikkat çekti.

Çok çalıştı. Bir de gol attı.

Kasımpaşa takım oyununu iyi yapıyor. Sakin oynuyorlar. Yardımlaşma ve alan paylaşımını içselleştirmişler. Tek eksikleri top kapma ve ikili mücadele konusunda korkak davranıyorlar.

Çalım atan oyuncu karşısında ne yapacaklarını daha iyi çalışmalılar.

Nwakaeme ikinci yarı yorulmasa hatta bireysel oynamasa iş başka hale gelirdi. Maçı bir kez daha izlediklerinde bu gerçeği göreceklerdir.

Sonuç olarak Kasımpaşa ayağa iyi top yapan hata oranı düşük sürekli golü düşünen bir takım.

Bu oyunu biraz daha geliştirdiklerinde bu sezon o sezon olabilir. Nedir o? Avrupa hedefini gerçekleştirebilirler.

Yeter ki işi ciddiye alıp mücadeleden vazgeçmesinler. Potansiyelleri var.