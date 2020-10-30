Trabzonspor, Fenerbahçe yenilgisinden sonra kendi sahasında Kasımpaşa'ya yenildi.
Üstelik kaleci Uğurcan biri penaltı olmak üzere önemli kurtarışlar yaptı.
Trabzonspor'un tek umudu sol kanatta oynayan Nwakaeme.
İlk yarı iyi oynayan iki gol ve bir gol pası veren bu oyuncu ikinci yarı durunca Trabzonspor'un kaybedeceği anlaşıldı.
Abdülkadir Ömür gerçek oyununu gösteremeyince bordo mavililerin oyuna ağırlık koyma şansı kalmadı.
Bu oyun anlayışı ile Trabzonspor'un başarıyı yakalaması çok güç.
Orta sahaya çözüm bulunmak zorunda.
Rakip takım oyuncuları hiçbir engele takılmadan ceza sahasına çok rahat geliyor.
Öncelikle bu sorunu halledip sonra oyun planını yeniden kurgulamalılar.
Çok gol yiyen bir takım olmaktan kurtulmak yalnız iyi kaleciyle olmaz. Takım bütünlüğü sağlanamazsa bu sezon hayal kırıklığı yaşanır.
Kasımpaşa'ya gelince, galibiyeti hak ettiler. Bireysel başarı yerine takım oyununu benimsemişler.
Oyunu son ana kadar bırakmıyorlar. Kaliteli ayakları var. Bunların başında Koita geliyor. Harika bir gol atarak maçı bitirdi.
Aslında maçın ilk ve son golünü atan Kasımpaşa bir anlamda aç kapa yaptı.
Bakıldığında Trabzonspor'a 4 gol atmak öyle kolay bir iş değil.
Üstelik 3-1'den çevirmek ayrı bir başarı.
Kasımpaşa'da Yusuf'un çabası, mücadelesi, isteği dikkat çekti.
Çok çalıştı. Bir de gol attı.
Kasımpaşa takım oyununu iyi yapıyor. Sakin oynuyorlar. Yardımlaşma ve alan paylaşımını içselleştirmişler. Tek eksikleri top kapma ve ikili mücadele konusunda korkak davranıyorlar.
Çalım atan oyuncu karşısında ne yapacaklarını daha iyi çalışmalılar.
Nwakaeme ikinci yarı yorulmasa hatta bireysel oynamasa iş başka hale gelirdi. Maçı bir kez daha izlediklerinde bu gerçeği göreceklerdir.
Sonuç olarak Kasımpaşa ayağa iyi top yapan hata oranı düşük sürekli golü düşünen bir takım.
Bu oyunu biraz daha geliştirdiklerinde bu sezon o sezon olabilir. Nedir o? Avrupa hedefini gerçekleştirebilirler.
Yeter ki işi ciddiye alıp mücadeleden vazgeçmesinler. Potansiyelleri var.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!