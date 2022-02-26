Temposu yüksek, bol gollü güzel bir maç izledik. Beşiktaş, Sivas maçının zor geçeceğini düşünüyordu. Kendi sahasında etkili olan Kırmızı-Beyazlılar iyi organize olan, kenarları kullanan, çok adamla rakip alana girebilen bir takım. Tüm bunların bilincinde olarak maça hazırlanan Beşiktaş aldığı 3 puanla üst sıralara çıkma hedefini gerçekleştirdi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Siyah-Beyazlılar, erken buldukları golle oyun üstünlüğünü de ele geçirdi. Orta sahada sıkıntı yaşasa da, rakibinin savunma açıklarını değerlendirmeyi başardılar. Vida’nın son anda sakatlanması savunmada sorun olmadı. Tek sıkıntı orta alandı. Necip zayıf kaldı. Ancak Atiba vardı. 40’ına merdiven dayamış bir futbolcunun hala dimdik ayakta kalması şaşırtıcıydı.
Aldığı her topu ileri oynayan, pas hatası yapmayan, mücadeleden yılmayan, oyun zekası yüksek bir oyuncu Atiba. Örnek alınması gereken usta bir isim. Tüm bunların yanı sıra koşmaktan yılmıyor. Yalnız orta sahayı toparlamıyor, takımın lideri olarak da görevini eksiksiz yapıyor. Beşiktaş adına büyük kazanç olduğu bir gerçek. Yeni sezonda Atiba’nın yine takımda kalacağı anlaşılıyor. 40 yaşında da olsa rahat rahat oynayacağı ortada. Kazanılan maçın görünmez kahramanıydı. Tecrübesini, gücüyle pekiştirmesi takıma özgüven katıyor.
Öne çıkan bir başka isim ise Ghezzal'di. İlk golün yaratıcısı olan oyuncu, çalımlarla ceza sahasına girerek şık, göze hoş gelen hareketler yaptı. İkinci golü atarken, topu iyi takip etmesi ve kafa vuruşu bitiriciliği olarak öne çıktı. Takımın dikkat çeken, en yararlı oyuncusuydu. Beşiktaş’ın iki topunun direkten döndüğünü de göz önüne alırsak, galibiyeti hak eden taraf olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Karşılıklı goller, atak ve pozisyon sayısının çokluğu maçın heyecanlı geçmesine neden oldu. Batshuayi ise attığı iki golle görevini yaptı. Ersin’in de hakkını verelim. Son saniyede yaptığı kurtarış harikaydı. Kazanılan 3 puanda yine önemli bir rol oynadı. Sivasspor kalecisi Muammer’in de 4 net kurtarışı vardı.
Rıza Çalımbay’ın takımı bu sezon tam olarak istenilen düzeyde değil. Kenar toplarla gol arıyorlar. Ancak dönen topları alamadılar. Pas oyunu vasattı. Çok koşmalarına karşın etkili olamadılar.
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