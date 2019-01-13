Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği’nin girişimi ile kulüplerin borçları yapılandırılacak. Son birkaç gündür konuşulan ve bir sonuca bağlanan projeye göre, artık her kulüp istediği kadar borçlanamayacak. Gelir- gider tablosu dengeli olacak. Oluşturulacak komisyon her kulübün borcunu yapılandırırken, sıkı bir denetim getirecek…

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere tüm Anadolu takımları borç yapılandırması ile rahat bir nefes alacak şüphesiz. Ancak tek başına borçları belli bir vadeye yaymak sorunu çözecek mi?

Futbol Federasyonu yeni bir reforma imza atarken, kurallara uymayan kulüpler için puan silme cezasını da gündeme getirdi. Hiçbir yöneticinin puan silme cezasını almak isteyeceği düşünülemez. Çıkacak Kulüpler Yasası’nın en can alıcı maddesi puan silme olacaktır şüphesiz…

KÖTÜ YÖNETİCİ DEVRİ BİTİYOR

Bir başka ayrıntı ise yöneticilerin yargı önüne çıkacak olması. İyi yönetemeyen, hatalı işlem yapan, kulüpleri gereksiz yere borç batağına sürükleyen yöneticiler mahkemelere hesap verecek…

Cezalar, ne kadar caydırıcı olsa da denetim olmadan sonuç almak mümkün gibi gözükmüyor.

Asıl sorun kulüplerin dernek ve şirket olmak üzere iki ayrı yapıya sahip olması. Öncelikle bunun giderilmesi gerekir. Artık dernek mantığı ile büyük kulüpleri yönetmek olanaksız. Futbol endüstrisini yapılandırırken şirketleşmenin önü açılmalıdır.

Böylece denetim ve yaptırımlar daha kolay gerçekleştirilir…

Çıkacak yeni Kulüpler Yasası bu nedenle çok önemli…

TÜRK FUTBOL EĞİTİCİLER BİRLİĞİ KURULMALI

Yıllardır çözülmeyen en önemli sorunlardan birisi ise altyapıların yetersizliğidir. Yaşadığımız ekonomik kriz ortamında bile altyapılardan yeterli oyuncu desteği gelmiyor. Bunun temel nedeni bugüne dek üvey evlat muamelesi gören altyapılar yeniden ele alınmalıdır. Bu konuyu projelendirecek Futbol Federasyonu'dur. Ortak bir eğitim modeli uygulanmalı. Geleceğin futbolcularını yetiştirecek eğiticilerin, eğitimden geçirilmesi tek koşuldur…

Avrupa’da birçok ülkede gördüğümüz modellerden Türkiye’ye en uygun sistem seçilerek uygulamaya geçilmeli. Çok geç kaldığımız bu konu şimdi çözülmez ise Türk futbolu geleceğini kurtaramaz…

Öncelikle, asgari ücretle çalışma dönemine son verilmelidir. Bilgili, deneyimli ve reformist çalıştırıcılar teşvik edilerek kulüpler bu konuda zorlanmalıdır…

Bu konu da yine görev Futbol Federasyonu’na düşmektedir. Seçilecek öncü adayların Avrupa’nın çeşitli kulüplerinde eğitim alması sağlanmalı, bu ekibin Türk Futbol Eğiticileri Birliği’ni kurması ve geliştirmesinin önü açılmalıdır…

Borçları ötelemek elbette önemli, ancak asıl sorun oyuncu yetiştirme ve futbola insan kaynağı yaratmak olmalıdır…

AMATÖR ŞUBELERİN PARALARI NEREYE HARCANDI?

Kulüplerin bugüne dek kötü yönetildiği bir gerçek. Borç yapılandırılması son bir çıkış. Bu fırsatı iyi değerlendirmek zorundalar. Şeffaf olmak tek koşul. Artık herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Taraftar baskısı, medya yönlendirmesi, menajer oyunları rafa kalkmalı…

Asıl soruyu yazının sonuna bıraktık. Bir süre önce kulüplere vergi iadesi hakkı tanındı. Devlet bu kararı alırken, tek bir koşul istedi. Ödenen paraların harcanacak yeri işaret edildi. "Ancak bu koşulla bu vergi iadelerini alabilirsiniz" denildi…

"Neydi bu koşul?" diye soracak olursanız, vergi iadeleri amatör şubeler için kullanılacak deniliyordu…

Gerçekten bu paralar nerede kullanıldı? Bilen var mı?