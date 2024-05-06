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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İbrahim Üzülmez: Son 3 haftada karakterimizi göstererek alkışlanmak istiyoruz - Futbol Haberleri

        İbrahim Üzülmez: Son 3 haftada karakterimizi göstererek alkışlanmak istiyoruz

        Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Antalyaspor deplasmanında aldıkları 3 puana ilişkin, "Bizim için tamam mı, devam mı niteliğinde maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Son 3 hafta karakterimizi göstererek alkışlanmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 23:29 Güncelleme: 06.05.2024 - 23:29
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        "Karakterimizle alkışlanmak istiyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Pendikspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "BİZ PES ETMEYEN BİR TAKIMIZ"

        Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Üzülmez, "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Mutluyuz. Daha önce de bu mücadeleyi gösteriyorduk. Şansızlığımızdan kazanamadığımız maçlar vardı. Tamam mı, devam mı niteliğinde bir maçtı. Kolay değil Antalya deplasmanında önce 1-0 yenik başlayıp skoru 2-1’e getirmek. Biz pes etmeyen bir takımız. Üzüldüğümüz noktalardan birisi 33 puan yaptık ama 4-5 puan daha fazla alabilirdik. Bu maçta o direnci gösterdik. Bu maçta 23'e yakın pozisyonumuz var. 3 veya 4’ü bulabilirdik ama sonuna gitmede sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

        "BUNDAN SONRAKİ ÜÇ HAFTADA KARAKTERİMİZİ GÖSTEREREK ALKIŞLANMAK İSTİYORUZ"

        Sergen Yalçın'ın ikinci yarının başında 2 oyuncu değişikliği sonrası baskı hissettiklerini aktaran Üzülmez, "Sonuna kadar mücadele eden bir takımız. Ne olursa olsun karakterimizi bundan sonraki 3 haftada göstererek alkışlanmak istiyoruz. Son 3 mata bu yarışın içerisinde olacağız. Galibiyet moral oldu” diye konuştu.

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