İbrahim Üzülmez: Son 3 haftada karakterimizi göstererek alkışlanmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Pendikspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZ PES ETMEYEN BİR TAKIMIZ"

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Üzülmez, "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Mutluyuz. Daha önce de bu mücadeleyi gösteriyorduk. Şansızlığımızdan kazanamadığımız maçlar vardı. Tamam mı, devam mı niteliğinde bir maçtı. Kolay değil Antalya deplasmanında önce 1-0 yenik başlayıp skoru 2-1’e getirmek. Biz pes etmeyen bir takımız. Üzüldüğümüz noktalardan birisi 33 puan yaptık ama 4-5 puan daha fazla alabilirdik. Bu maçta o direnci gösterdik. Bu maçta 23'e yakın pozisyonumuz var. 3 veya 4’ü bulabilirdik ama sonuna gitmede sıkıntı yaşıyoruz" dedi.