İbrahim Üzülmez'in gol şikayeti

13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesince bir kafede düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Üzülmez, Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu ve kentteki herkesin kulübe destek vermesi gerektiğini söyledi.
Lig maratonunda zaman zaman sıkıntılar olabileceğini ancak bu işin sonunda ipi göğüslemek istediklerini belirten Üzülmez, 16 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile iç sahada yapacakları maça değindi.
Üzülmez, Adana Demirspor'un devre arasında eksik mevkilere doğru oyuncular aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Rakibin ikinci yarıdaki performansı iyi. Bizim açımızdan zor bir maç olacaktır. Bu maçta sabırlı olmak gerekiyor. Önlem almamız gereken oyuncuları var ama özellikle taraftara bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Bu maçta olumsuz anlamda bir tezahürat olursa bundan sonraki maçlarda sahanın kapanması durumu söz konusu olabilirmiş. Dolayısıyla onların da her maçta yanımızda olmaları adına bu maçta dikkat etmeleri gerekiyor. Sadece takıma destek vermelerini istiyoruz."
Geçen hafta deplasmanda kazandıkları Osmanlıspor maçından çıkaracakları dersler olduğunu vurgulayan Üzülmez, oyuncularının bu karşılaşmanın özellikle ilk devresinde bariz hatalar yaptığını anlattı.
Bu hataları devam ettirmeleri halinde sıkıntılar yaşayabileceklerini kaydeden Üzülmez, "Defansif anlamda sorunlarımız var. Puan cetvelindeki ilk 8 ekip arasında en çok gol yiyen iki takımdan biriyiz. Bunlar şampiyonluğa oynayan takımlar için yapılması gereken eleştirilerdir. Bu anlamda kendi eleştirimizi kendi içimizde yapacağız." ifadelerini kullandı.
İbrahim Üzülmez, Adana Demirspor maçında 90 dakika odaklanan ve disiplini elden bırakmayan, en önemlisi Bursaspor armasına karakter anlamında en iyi şekilde saygı gösterecek oyuncu topluluğu görmek istediğini belirtti.
Oyuncularına inandığını söyleyen Üzülmez, "Osmanlıspor maçının ilk yarısındaki futboldan ders çıkarıp ikinci yarıdaki gayretimizi ortaya koyup taraftarla bütünleşirsek istediğimiz sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Toplantının sonunda TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Üzülmez'e plaket takdim etti.
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