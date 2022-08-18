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İbrahim Toraman, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışverişe gelen Toraman, eksiklerini tamamlayıp, bir kafede telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yeni transferlerin oldukça başarılı bulduğunu söyleyen İbrahim Toraman, "Son dönemde çok iyi transferler görüyoruz. Gerçekten başarılı isimler var. Oldukça heyecanlı maçlar bizleri bekliyor. Benim hayatımda da her şey yolunda. Eksiklerim vardı, onları tamamlayıp biraz işlerime baktım." dedi.