        İbrahim Tatlıses'ten barış sürecine türkü - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'ten barış sürecine türkü

        İbrahim Tatlıses, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği 'Megri Megri' türküsüne, Terörsüz Türkiye sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 17:09 Güncelleme: 13.08.2025 - 17:09
        Tatlıses'ten barış sürecine türkü
        İbrahim Tatlıses, 'Megri Megri' türküsüne Türkçe sözler yazdı. Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından, "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir" sözlerine de yer verildi.

        Söz ve bestesi anonim olan, İbrahim Tatlıses'in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği 'Megri Megri' Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 14 Ağustos Perşembe tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında olacak.

        Tatlıses'ten barış mesajı
        
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        
        #İbrahim Tatlıses

        Habertürk Anasayfa