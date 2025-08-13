İbrahim Tatlıses'ten barış sürecine türkü

İbrahim Tatlıses, 'Megri Megri' türküsüne Türkçe sözler yazdı. Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından, "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir" sözlerine de yer verildi.

Söz ve bestesi anonim olan, İbrahim Tatlıses'in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği 'Megri Megri' Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 14 Ağustos Perşembe tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında olacak.

REKLAM advertisement1

"Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır" Haberi Görüntüle