        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Tatlıses'e sert yanıt: Akli melekem o zaman yerinde değildi - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses: Akli melekem o zaman yerinde değildi

        İbrahim Tatlıses, 'akli melekelerinin yerinde olmadığı' gerekçesiyle kendisine vasi davası açan oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 10:22 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:22
        "Akli melekem o zaman yerinde değildi"
        Uzun süredir babası İbrahim Tatlıses kavgalı olan Ahmet Tatlıses, yaşadıkları polemik sonrası soluğu mahkemede almış ve babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyerek, vasi atanması için dava açmıştı. Mahkeme yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ahmet Tatlıses'in açtığı vesayet davasını reddederek, İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının yerinde olduğuna hükmetmişti.

        Tatlıses, önceki akşam verdiği konserde dinleyicilerine dert yandı. Ünlü şarkıcı; "Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek. İlk bebeği yaptık, dedi ki ‘Babamın akli melekesi yerinde değil’. Hâkime ne dedim biliyor musunuz? ‘Sayın hâkimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.’ Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim" ifadelerini kullandı.

        Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in, Adalet Durak ile birlikteliğinden dünyaya gelmişti.

        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Haberi Görüntüle
        #Ahmet Tatlıses
        #İbrahim Tatlıses

