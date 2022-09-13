İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme'de sahne aldı

HABERTURK.COM

Hayranları İbrahim Tatlıses'i dinlemek için konser alanını saatler öncesinde doldurdu. Konserin başlangıcında müzikseverler Tatlıses'i büyük bir coşkuyla karşıladı.

İbrahim Tatlıses, gece boyunca 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim', 'Şemmame', 'Sarhoş', 'Kavur Balıkları', 'Haydi Söyle', 'Mavi Mavi' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Dillerden düşmeyen slow parçaları yanı sıra Tatlıses, hareketli şarkılarıyla da dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı.

İki buçuk saat boyunca aralıksız şarkılarını seslendiren İbrahim Tatlıses, bir kez daha müzikseverlerin ilgisiyle karşılaştı. Sevenlerinin istek şarkılarını da okuyan Tatlıses, 8 Ekim'de yeniden hayranlarıyla bir araya gelecek.