Kovuşturmaya yer yok kararı

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Kapuz Caddesi'nden 26 Ağustos'ta saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz (42) yönetimindeki 35 GH 063 plakalı ve içinde İbrahim Tatlıses'in (70) de bulunduğu minibüsle çarpışmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüs, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobilin ön kısmına çarparken, kamyon ve minibüs uçuruma düşmüştü.
Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu (30), Metin Cantimur (72), şoför Uğur Yılmaz, Mevlüt Aybı (38), Berka Gülmez (22), kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki Taner Şanlı (78) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev almıştı. Aracın yandığını gören oğlu İdo Tatlıses ise yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti. Araç içinde sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarılmıştı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan İbrahim Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırılmıştı. Kaza haberini alan şarkıcılar Ebru Yaşar ve Demet Akalın da hastaneye gelerek ziyarette bulunmuştu. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak kemiklerinde kırık olduğu tespit edilmişti.
SORUŞTURMA ŞİKAYETE TABİ
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturması tamamlandı. Soruşturmada, İbrahim Tatlıses, Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aybı, Taner Şanlı, Mehmet Ali Timurhan ve Berka Gülmez'in alınan ifadelerinde, şüpheli Gültekin Gülsoy'dan şikayetçi olmadıkları, eylemin TCK'nın 89. maddesi kapsamında kalan 'taksirle yaralama' suçuna uyduğu, suçun soruşturmasının şikayete tabi olduğu, tarafların meydana gelen kaza nedeniyle şikayetçi olmadıkları anlatıldı. Soruşturmada, suç açısından TCK 73/1-4 maddesi uyarınca kovuşturma aşamasına geçilemeyeceği için kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.
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