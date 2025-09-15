Habertürk
        İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu

        İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu

        Yıllar önce; "Urfa'da Oxford mudur nedir işte. Okul yoktu ki biz okuyalım" cümlesini sarf eden İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'da öğrenim görmek için başvuruda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 09:42 Güncelleme: 15.09.2025 - 09:45
        Kendi okuyamadı torunu başvurdu
        İbrahim Tatlıses, yıllar önce okuma - yazmayı nasıl öğrendiğini anlatırken; "Öğrendim. Öğrendim de kendi kendime öğrendim. Mesela el yazılarını kesinlikle çözemedim. Ayrıca şunu da belirteyim. Urfa’da Oxford mudur nedir işte. Okul yoktu ki biz okuyalım" cümlesini sarf etmişti.

        Okuma - yazmayı kendi kendine öğrenen İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin Karakaçeli, İngiltere'nin köklü üniversitesi Oxford'da öğrenim görmek için başvuruda bulundu. Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan Gülen Karaçeli'nin kızı olan Berfin Karakeçeli, Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu.

        #İbrahim Tatleses
        #Oxford

        Habertürk Anasayfa