        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada: Okulun ilk gününden babamla... - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada: Okulun ilk gününden babamla...

        İbrahim Tatlıses, okulun ilk gününde kızı Elif Ada'yı yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 09:11 Güncelleme: 09.09.2025 - 09:11
        İbrahim Tatlıses, 2011 - 2013 arasında Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşamış ve bu beraberliğinden de Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmişti.

        İbrahim Tatlıses, 8'inci sınıf öğrencisi olan kızı Elif Ada'yı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Elif Ada, babasıyla yer aldığı fotoğrafı; "Okulun ilk gününden babamla... Tüm yaşıtlarıma ve tüm öğrencilere yeni okul döneminde başarılar" mesajıyla paylaştı.

        #İbrahim Tatlıses
        #elif ada tatlıses

        Yazı Boyutu
