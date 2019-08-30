İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses: O kral, o en iyisi - Magazin haberleri

DHA'nın haberine göre; İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde sahne aldı.

2 saatlik konserinde İngilizce şarkılar seslendiren Tatlıses, kendisini dinleyen turistlere, "İbrahim Tatlıses'i tanıyor musunuz?" diye sorup, "O kral, o en iyisi. O çünkü benim babam" diye konuştu.

Dilan Çıtak, babasının 'Haydi söyle' parçasını Türkçe söyledi.